Mujer Impacta: Andrea Allamand y DownUp, la fundación que acompaña a familias con hijos síndrome de Down

Andrea Allamand es co- fundadora de la fundación Down UP. Es una organización sin fines de lucro que nació el 2016 al alero de cuatro familias que, unidos por una causa común, sus hijos/as, sintieron la necesidad de organizarse para acompañar en el camino de la maternidad y paternidad a familias que se sentían solas, sin sentido de pertenencia, sin información seleccionada y en la que muchas veces la condición del síndrome de Down pasaba a ser un “problema a tratar”.

A raíz de la real necesidad y motivación de familias de diferentes lugares de nuestro país por pertenecer a una comunidad y sentirse acompañadas en todo el proceso de crianza inclusiva, se inauguraron filiales de Down UP en la Región del Bío Bío, Ñuble, Araucanía y próximamente se espera concretar en nuevas regiones.

Durante estos años, la fundación ha agrupado a más de 750 familias a lo largo de todo Chile, las cuales han participado en los diferentes programas que nuestro equipo ha diseñado, fortaleciendo así la relevancia y el rol de los padres y familias, bajo el alero del modelo biopsicosocial de la discapacidad. Factores como aceptación, apego, crianza, oportunidades de desarrollo y estimulación en lo cotidiano, tienen una trascendencia primordial a la hora de derribar mitos y avanzar en la inclusión.

¿Qué es Mujer Impacta?

Mujer Impacta es una fundación, sin fines de lucro, que tiene como misión promover un cambio social y cultural, visibilizando y potenciando emprendedoras sociales que trabajan dando solución a los problemas más urgentes de nuestra sociedad en 10 causas: educación, salud, reinserción, primera infancia y jóvenes, adulto mayor, inclusión, cultura y vida sana, desarrollo territorial, medioambiente, ciencia y tecnología.

Desde el año 2013 impulsa el trabajo de agentes de cambio que están impactando en su entorno, a través de una red de trabajo colaborativo con el mundo público y privado. Así es como se construye la Red Mujer Impacta, una comunidad compuesta por mujeres emprendedoras sociales comprometidas con la generación de cambios positivos en Chile.

¿Qué es el emprendimiento social?

El objetivo principal del emprendimiento social es dar solución a problemas sociales que afectan a la comunidad, para aportar al desarrollo económico de un país. Es emprender con el propósito de generar un impacto positivo que beneficia a muchas personas.

En este contexto, Mujer Impacta juega un papel fundamental, brindando la oportunidad de trabajar por aquello en lo que creemos, de impulsar proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad, donde ofrecemos el apoyo necesario para fortalecer sus iniciativas, para hacerlas sostenibles y escalables, para que su impacto sea reconocido.

Premio Mujer Impacta 2024

Las postulaciones para la decimosegunda versión del Premio Mujer Impacta, se cerraron el 30 de mayo. Este reconocimiento visibiliza a mujeres agentes de cambio, que identifican desafíos y encuentran soluciones innovadoras para sacar adelante a sus comunidades.

Un jurado seleccionará a 10 mujeres que formarán parte de la Red Mujer Impacta, compuesta por más de 200 emprendedoras sociales que están generando grandes cambios en el país. En este espacio recibirán herramientas de crecimiento para potenciar su liderazgo con formación, conexión con otras mujeres que como ellas trabajan para resolver problemáticas sociales y visibilidad para dar a conocer sus proyectos.

El aporte a la comunidad debe estar dentro de alguna de las 10 causas que propone la fundación, que son: educación, salud, reinserción, primera infancia y jóvenes, adulto mayor, inclusión, cultura y vida sana, desarrollo territorial, medioambiente, ciencia y tecnología