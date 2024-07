Alejandro Charme, exfiscal de la Super de Pensiones: “Hay un cascarón, no puedes votar una idea de legislar cuando no hay nada detrás”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Alejandro Charme, exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, sobre el debate en torno a la reforma previsional y la licitación del stock de afiliados.

Consultado por su postura frente a la idea de licitar stock de afiliados, Charme expresó que “yo soy un detractor de esa idea, pero no sólo para el sistema de pensiones porque yo creo que licitar cartera de clientes afecta el funcionamiento del mercado de un país y cuando tú empiezas a licitar la cartera de clientes de pensiones, después vas a querer seguir con los bancos o con las compañías de seguros”.

Siguiendo con lo anterior, hizo referencia a lo estipulado en un informe de la Comisión Marcel, apuntando a que “dice que es un riesgo comercial licitar los afiliados antiguos y más aun creas una nueva barrera de entrada a la industria, que es la inestabilidad a la cartera. Eso quiere decir quién va a querer invertir o quién va a querer entrar a una industria que cada uno o dos años te van a licitar el 20% de los afiliados”.

Pasando a otro tema, sobre la separación de la industria, el exfiscal de la Super de Pensiones indicó que “creo que ya se llegó a un consenso de que la separación de la industria no favorece ni el funcionamiento de la industria ni favorece las pensiones. La verdad es que el mercado ya se separó (…) lo que si no se ha separado, y que yo creo que sí se podría hacer, es una muy buena labor y subiría las pensiones, es centralizar el cobro de las cotizaciones previsionales”.

Por último, en el caso hipotético de que fuera parlamentario y tuviera que votar hoy por la idea de legislar una reforma al sistema de pensiones, Alejandro Charme sostuvo que “si tuviera que votar hoy, en contra, porque no hay nada, hay un cascarón. Se aprobó un seguro social que doctrinariamente tampoco es seguro porque si tú te das cuenta le entrega beneficios a los pensionados actuales, pero a los que van a cotizar el seguro no le entrega ningún beneficio, le entrega una garantía, la garantía no es una beneficio previsional”. En ese sentido, aseguró que “tú no puedes votar una idea de legislar cuando no hay nada detrás y cuando el Gobierno o el Poder Ejecutivo que es el que tiene la iniciativa de legislar, no manifiesta, no cambia o no cede, porque el ceder al 3-3, que la verdad que es 2-1, no es ceder, seamos súper honestos”.