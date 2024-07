Tomás Izquierdo de Gemines y subsidio a la luz: “Creo que no es la forma más eficiente de ocupar los recursos públicos”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines, sobre las cifras del Imacec de mayo, el panorama económico en Chile, inversión y el subsidio eléctrico ante el alza de las cuentas de la luz.

Consultado por sus impresiones respecto del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de mayo, el cual anotó un crecimiento apenas del 1,1%, Izquierdo expresó que es un “mal número” y que “la sensación que tengo es que los buenos números de enero y febrero generaron una especie de ilusión respecto a una velocidad de recuperación de la economía que no está siendo tal”.

Siguiendo con lo anterior, indicó que “llevamos tres meses consecutivos en que el Imacec cae respecto del mes anterior cuando uno toma la serie sin minería, el Imacec no minero, que por lo demás es el 90% del PIB”. Por tanto, apuntó a que “esto lleva probablemente a poner paños fríos a las expectativas de crecimiento cercanas al 3%, yo creo que el crecimiento finalmente va a estar más cerca, este año, de 2,5%”.

Panorama económico e inversión en Chile

Respecto del panorama económico chileno y los factores que influyen en la decisión de los extranjeros de invertir en nuestro país, el gerente general de Gemines consideró que “hay que tratar de tomar distancia para tener ver la imagen en perspectiva. Si uno toma distancia, ha habido, es mi impresión, una mejoría relevante de los fundamentos para Chile a lo largo del último año y medio, lo que pasa es que ha sido como en cámara lenta”. Pese a ello, con el paso del tiempo “el Gobierno ha ido centrando sus posturas y los riesgos se han ido acotando de forma significativa”.

Asimismo, sostuvo que “muchos inversionistas extranjeros se desaniman de invertir en Chile precisamente porque la incertidumbre respecto de los plazos, del riesgo de que esto se judicialice, que finalmente el proyecto no se apruebe, encarece enormemente invertir en Chile, ese es un tema crítico que hay que ir despejando”.

Subsidio eléctrico

En cuanto al subsidio eléctrico propuesto por el Gobierno ante el alza de las cuentas de la luz, y la idea de triplicarlo, el experto opinó que “el ideal sería que lo precios se sinceren, a mí me complica mucho, creo que hay un precedente que son los subsidios al transporte público (…) creo que no es la forma más eficiente de ocupar los recursos públicos, creo que hay otras prioridades”.

Ahora, sí cree que “en el corto plazo ayudar a la transición de sincerar estos precios a los sectores más vulnerables me parece razonable, pero acotarlos a los sectores más vulnerables (…) la tentación de ir aumentando el subsidio y escalando a niveles de ingreso más altos no me atrae, no me gusta, porque finalmente significa instalar una distorsión que después es muy difícil de revertir”.