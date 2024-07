Arturo Guerrero por incidente en La Vega: “Les recomiendo a los parlamentarios hacer buenas leyes”

Un muerto y un herido dejaron dos balaceras ocurridas durante la madrugada de este miércoles en el sector de la Vega Central en la comuna de Recoleta. Desde Carabineros informaron que las víctimas son de nacionalidad venezolana, uno de 18 y otro de 20 años.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el vocero de La Vega, Arturo Guerrero, se refirió al incidente que aún se sigue investigando.

Para comenzar la conversación, Guerrero aclaró que este suceso no se produjo al interior de las dependencias de La Vega. “Normalmente se hace comercio con las bodegas grandes y los ambulantes y hay un territorio que toda la vida ha funcionado con muchos ‘chinches’, pero ahora con la inmigración, la que no es toda, empiezan a delinquir y a copar el territorio donde fue que ocurrió la situación, no al interior de La Vega”.

Tras esto, fue muy crítico con el trabajo legislativo del Congreso: “Les recomiendo a los parlamentarios que hagan buenas leyes, para que los carabineros no pierdan el tiempo en detener a una persona que al ratito estará afuera”.

Consultado por la iniciativa de solicitar la cédula de identidad para ingresar al comercio, medida que comenzaría a regir a partir del 2025, Guerrero explicó que esta “sigue avanzando, ya que la gracia es que la gente no se sienta atemorizada”.