Pablo Urquízar por violencia en Temucuicui: “No le pidamos a los censistas que pretendan entrar a un lugar en que hace rato el Estado no está presente”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Pablo Urquízar, excoordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, sobre la dificultad para llevar a cabo el Censo 2024 en la comunidad mapuche de Temucuicui, que desde marzo anunció su oposición al proceso.

Respecto de la complejidad para las autoridades de ingresar a esta comunidad mapuche, ubicada en la comuna de Ercilla en la región de La Araucanía, y, en paralelo, para realizar el Censo 2024, Urquízar aclaró que “esta no es la primera vez donde no se puede hacer el censo en Temucuicui, también fue la vez pasada el 2017 y el último censo que tenemos de Temucuicui es de 2012, es decir, han pasado 12 años en donde el Estado no puede penetrar para efectos de políticas públicas que van en beneficio de familias mapuches”.

Siguiendo con lo anterior, el excoordinador nacional de seguridad en la Macrozona Sur recordó un procedimiento policial antidrogas realizado en 2021, en el que se intentó entrar al sector, pero que terminó con un uniformado muerto y varios heridos. Sobre ello, reflexionó que “si es que 800 policías de investigaciones no pueden hacer valer el Estado de Derecho en Temucuicui, no le pidamos a los censistas que pretendan entrar a un lugar en que hace rato el Estado no está presente”.

Por último, Urquízar hizo hincapié en que “este no es un problema de seguridad pública, este es un problema de seguridad nacional, es decir, acá lo que se está disputando es la soberanía territorial, precisamente para poder alejar al Estado”. Asimismo, sostuvo que “este no es un problema del presidente Boric, tampoco era un problema del presidente Piñera solamente, sino que es un problema de Estado donde tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen que comprender que lo que está en juego es la democracia y los derechos fundamentales de familias mapuches y no mapuches”.