Exministro Felipe Larraín y nuevo director del SII: “Una persona no es suficiente para cambiar la institucionalidad”

Conversamos en ‘ Más Que Números‘ con Felipe Larraín , director de Clapes UC y exministro de Hacienda, sobre la actualidad política y económica del país marcada por la salida del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), las cifras del Imacec de mayo, el alza de las tarifas eléctricas y el debate previsional.

Este lunes 1 de julio, el Ministerio de Hacienda anunció la salida del director del SII, Hernán Frigolett, quien asumirá el cargo de embajador de Chile ante la OCDE, quien será reemplazado por Javier Etcheberry. Frente a la pregunta de que si ese nombramiento le da garantías suficientes para desechar las sospechas de uso político de la información privada de cada persona, Larraín respondió que “creo que es una persona muy idónea para el cargo, las mejores impresiones de él, pero creo que el nombramiento de una persona no es suficiente si no hay un cambio de institucionalidad”. Por otro lado, consideró que “el tema del secreto bancario es un tema más complejo, a mí me parece correcta la idea de acelerar el proceso del levantamiento, pero quiero recordar que hoy día existe un mecanismo para hacerlo, que es recurriendo a los tribunales de justicia (…) dejar a una autoridad, por idónea que sea, esas autoridades cambian y, posteriormente, el gran cuestionamiento es que esto se podría usar como una herramienta política”.

Imacec de mayo

Ayer también conocimos las cifras del Imacec del mes de mayo, el cual creció apenas un 1,1%. Al respecto, el exministro de Hacienda señaló que “yo he sido siempre contrario a celebrar por un dato o a crucificar por otro dato, es decir, no sobrereaccionar a datos puntuales (…) indudablemente que es decepcionante el Imacec de 1,1%, un crecimiento de 1,1 en el mes de mayo es muy malo, es muy pobre”.

Siguiendo con lo anterior, remarcó que “el problema es que no vamos a poder tener un crecimiento sostenido, un despegue de la economía chilena, claro vamos a crecer algo más que el paupérrimo 0,2% del año pasado, pero eso no es gracia, la pregunta es a cuánto podemos llegar y lo que podemos llegar es algo en torno, probablemente este año, al 2,5%”.

Por otro lado, también apuntó a que “la inseguridad, la delincuencia, hoy día también nos están pasando la cuenta, no sólo a nivel de la calidad de vida de las personas, que las está afectando, sino que también a nivel económico”.

Subsidio a la luz

Ante el alza de las tarifas eléctricas, el Gobierno anunció un proyecto para triplicar el subsidio a la luz, tras esto el experto expresó que “me parece que esto está respondiendo a presiones de la propia coalición del Gobierno, me parece que hay bastante improvisación en esto (…) me parece que hay una motivación razonable, pero aquí estamos pagando una cuenta”.

Si bien está de acuerdo con haber congelado las cuentas de la luz durante el estallido social de 2019, insistió en que “las cuentas hay que pagarlas en algún momento y entonces hoy día estamos de alguna improvisando, tratando de ver, una vez más, de dónde sacar recursos”.

Reforma de pensiones

Consultado por su postura respecto del debate previsional, Larraín manifestó que “siempre he sido partidario de los acuerdos, pero de los buenos acuerdos, yo creo que ceder para una mala reforma no es bueno y creo que la discusión ha estado demasiado centrada en el tema de cómo se reparte el 6%”. Por último, opinó que “deberíamos hacer un esfuerzo por tener un acuerdo, pero un buen acuerdo con libertad de las personas en escoger quién le va a administrar los fondos”.