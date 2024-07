Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank tras Imacec de mayo: “Es un dato bastante malo, es una caída generalizada de la actividad”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile, sobre el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) del mes de mayo, el alza en las tarifas eléctricas y las perspectivas económicas.

Durante la mañana de este lunes 1 de julio, el Banco Central (BC) dio a conocer el Imacec correspondiente al mes de mayo, el cual creció un 1,1% en comparación con igual mes del año anterior. Consultado por esta cifra, Selaive fue tajante y afirmó que fue “pésimo, fue un dato bastante malo (…) más allá de lo que se esperaba, es una caída generalizada de la actividad”.

Al analizar los factores que influyeron en este resultado, el economista apuntó a que “lo que se ve en este dato, aparentemente, es un shock de oferta bien potente vinculado a los factores climáticos, más allá del que nosotros preliminarmente pensamos podía estar explicando un cierto retroceso en la actividad, pudo haber sido mayor, por lo tanto, si eso es así vamos a ver alguna recuperación en el mes de julio, porque en el junio difícilmente lo vamos a ver porque las lluvias fueron mucho más generalizadas”. Ahora, explicó que “si no es ese el factor que está detrás de esta caída y es algo más genuino, la situación se ve complicada también (…) en cualquiera de ambos casos se hace cuesta arriba un crecimiento, se hace difícil alcanzar un 3%”.

Alza en las tarifas eléctricas

Respecto del emplazamiento del ministro de Energía, Diego Pardow, al Banco Central por recién haber incorporado en el IPoM de junio el impacto del alza de las cuentas de la luz en la inflación y no antes, el experto aclaró que “el Central sí incorporó parcialmente las tarifas eléctricas, por lo tanto, no es cierto que no las incorporó”. Asimismo, consideró que “enjuiciar al Banco Central por esto me parece un poco injusto”.