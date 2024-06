Presidente de Fedefruta e impacto de las lluvias en el sector: “Vemos con mucho dolor cómo vamos a perder una cantidad de agua importante”

Conversamos en ‘Más Que Números’ con Víctor Catán, presidente de Fedefruta, sobre el nuevo protocolo que permitirá exportar uvas de mesa chilenas libres de fumigación a Estados Unidos, conocido como ‘Systems Approach’. Además, se refirió al impacto de las lluvias en el precio de las frutas.

Catán partió por expresar su gran alegría en torno al nuevo protocolo de exportación de uvas, el cual “permite que la fruta chilena, de a lo menos tres regiones, pueda entrar a Estados Unidos sin ser fumigada, esto significa que no debe ser sacada de su cadena de frío para cumplir un protocolo de fumigación y luego volver a ser enfriada, lo cual genera bastante daño a la fruta y hacía perder competitividad con frutas de otros oferentes como hoy día es Perú”. En ese contexto, manifestó que “estamos muy contentos, 25 años trabajando en esto, esperando esto, es una excelente noticia para los productores de uva de mesa y para la industria en general de la fruta”.

En cuanto a los beneficios que esto conlleva, el presidente de Fedefruta explicó que “en términos de resultados para los agricultores, el hecho de no tener que fumigar la fruta tiene dos efectos: el primero es que no se daña y, el segundo, es que no se paga un costo por fumigación”. Por otro lado, destacó que “tenemos una ventaja comparativa, que tenemos un sabor que no lo pueden superar los peruanos”.

Ahora bien, la limitante actual para lograr un crecimiento mayor radica principalmente en el agua. Al respecto, el experto señaló que lo que toca es “enfocarnos en solucionar problemas estructurales, dándoles seguridad de riego a los agricultores, de disponibilidad de agua para el consumo humano en las distintas zonas de Chile, y esas son las tareas que tenemos pendientes, que tenemos que sacar adelante con el Estado de Chile”.

En términos de mercados a nivel internacional, Víctor Catán precisó que los “mercados importantes para la fruta chilena hoy día son China; desafíos pendientes son India”, además de Brasil, Estados Unidos, Canadá y México.

Impacto de las lluvias

Consultado por los últimos sistemas frontales que han afectado al país, en particular, a la agricultura, el presidente de Fedefruta manifestó que “respecto de las últimas precipitaciones nosotros vemos con mucho dolor cómo vamos a perder una cantidad de agua importante (…) los meteorólogos anuncian que viene La Niña y eso significaría que el próximo año, en esta misma fecha, podríamos estar tristes y melancólicos diciendo ‘¿Dónde está el agua?’ que fue a parar al mar y no teníamos embalses, infraestructura hídrica para poder administrar mejor esos recursos”.

Ante este panorama, Catán insistió en que “necesitamos embalses, ya sabemos que los embalses de gran magnitud no son la solución, son embalses de mediana magnitud que estén dispuestos en distintas zonas dentro de una misma cuenca”.