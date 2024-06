Deborah Bailey y su experiencia como familia de acogida: “Mientras pueda, lo haré siempre”

Las familias de acogida cumplen un rol fundamental en nuestro país. Después de todo, son quienes reciben a niños separados de sus padres producto de una vulneración de sus derechos mientras se define su destino.

La periodista Deborah Bailey forma parte de este programa, y nos contó su experiencia en ‘Qué Hay De Nuevo’:

“Salí de una charla absolutamente convencida. Éramos 7 familias, de las cuales 3 seguimos en el proceso, mientras el resto desistió. Desde antes de la pandemia estoy en esto, y creo que es realmente necesario”.

Bailey contó que ya ha tenido dos experiencias como familia de acogida:

“Voy en la segunda. La primera guagua estuvo conmigo más de 2 años. Después de que se fue, descansé un poco, y cuando estuve preparada nuevamente, avisé y a los 2 meses ya estaba con otra guagua, que llegó de 45 días y ahora tiene 7 meses”.

Por supuesto, la naturaleza de la obra hace que sea difícil para cualquier persona:

“Siempre pensé que iba a ser muy duro. Estamos hablando de niños que terminan institucionalizados… No hay razón para que un niño sea separado de sus padres salvo que haya una situación grave. Sabía que iba a ser duro… Uno se encariña el primer día, y cuando terminé el primer acogimiento fue bien triste y duro, más fuerte de lo que imaginaba. Estaba preparada para el luto, pero me dio mucho miedo saber que ella se iba a ir, y no saber a dónde iba. Eso cambió cuando conocí a quienes la recibían y me volvió el alma al cuerpo”.

Pese a las dificultades, Bailey no duda en que seguirá haciéndolo:

“Es fantástico, es maravilloso tener la posibilidad de hacerlo. Yo soy una agradecida de la oportunidad de tener y darle amor a una guagua, sabiendo que se va a ir en algún minuto. Mientras pueda hacerlo, lo haré siempre”.