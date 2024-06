Alejandro Micco por alza de tarifas eléctricas: “Chile ha hecho buena política en general (…) no se puede vivir fiado”

Conversamos en ‘ Más Que Números‘ con Alejandro Micco, economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y exsubsecretario de Hacienda, sobre la próxima alza en las cuentas de la luz y el impacto que tendrá en las familias chilenas.

Consultado por el efecto que tendrá la tan anunciada alza de las cuentas de la luz en las familias más vulnerables de nuestro país, las cuales estaban congeladas desde el estallido social de 2019, Micco señaló que “es muy grande el impacto que tiene (…) tanto político como social”. No obstante, “como uno aprendió de chico, mi padre me lo enseñó, no se puede vivir fiado, en algún momento hay que ajustarse a la realidad y yo creo que es lo que estamos haciendo hoy día”.

Respecto del subsidio para el 40% más pobre de Chile, contemplado en la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, el exsubsecretario de Hacienda consideró que “claramente focalizar el gasto de recursos escasos que tenemos en la economía en el 40% me parece lo adecuado, creo que es una medida no fácil de tomar, esto habla bien de los dos ministros, de Hacienda y Energía, en términos de poner el capital político sobre la mesa para poder pasar esta medida, que no es popular”.

Sobre la molestia de la ciudadanía ante esta alza, considerando los últimos cortes de electricidad que han afectado al país por los sistemas frontales, por su parte, el economista separaría ambos puntos, apuntando a “que se corte la luz es otra cosa, ahí uno podría apretar más las tuercas (…) esto es distinto al alza de las tarifas”. Si bien comprende el malestar de las personas ante las interrupciones de energía, hizo hincapié en que no tiene nada que ver con el aumento en las tarifas, sino con exigir un mejor servicio y preparación de las empresas.

Siguiendo con lo anterior, opinó que “hay que explicarlo de forma desinteresada en términos de que hacer el ajuste tarifario tiene un costo político gigantesco, pero hay que hacerlo”.

En cuanto a la polémica que surgió a raíz de los dichos del ministro de Energía, Diego Pardow, quien criticó que el Banco Central recién en el IPoM de junio estimó el impacto del alza en la inflación, Micco expresó que “puedo entender al ministro que esté tensionado, al final esto se sabía que iba a venir, todo el mundo lo tenía sobre la mesa que en algún momento había que sincerar las tarifas”.

Por último, el experto insistió en que “Chile ha hecho buena política en general, desde los 90 en adelante, porque ha sido siempre consciente que no se puede vivir fiado, uno no puede vivir consumiendo más de los ingresos que tiene y, en el tema eléctrico, estábamos viviendo fiados desde hace un tiempo”.