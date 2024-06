Alejandro Weber y debate previsional: “Yo no soy fan de las AFP, pero han hecho una buena pega”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián (USS) y exsubsecretario de Hacienda, sobre la actualidad política y económica, la reforma de pensiones y el sistema de las AFP.

A propósito del homenaje al expresidente Sebastián Piñera, organizado por el grupo Libertad y Democracia, al cual asistió, Weber reconoció que “muchos sentimos cierta orfandad respecto de la guía o visión y del liderazgo que hoy día hace tanta falta en política. Estamos viviendo tiempos complejos, hay poquito de dónde agarrarse hacia el futuro para proyectar con optimismo lo que viene”.

En la misma línea, consultado por quién cree que podría ser el próximo líder del sector, que podría reemplazar al exmandatario, indicó que “es muy difícil encontrar un liderazgo así, creo que obviamente quien se perfila con mejores perspectivas es Evelyn Matthei”.

Panorama económico

Frente a la pregunta de si estamos pecando de cierto exceso de pesimismo, el decano de la FEN USS consideró que “siempre el Gobierno quiere ver el vaso medio lleno y hay algunos otros que tratan de ver el vaso medio vacío, pero si miramos los datos, el promedio de crecimiento del país en los dos primeros años del presidente Boric es 1,2%, es poquito, de hecho es el peor crecimiento en los primeros dos años de un gobierno desde el retorno a la democracia”.

Desde su punto de vista, el problema actualmente radica en dos aspectos: inversión y mercado laboral. En cuanto al primero, descartó que la inversión extranjera directa sea el mejor mecanismo para medirla, sino que la formación bruta de capital fijo (construcción, maquinaria, innovación), la cual se contrajo un 5,3% el año pasado. Al respecto, hizo hincapié en que es muy difícil volver a ponerla sobre la mesa, ya que “esa inversión, que requiere una decisión empresarial importante, está contenida por la inestabilidad institucional que ha demostrado nuestro país en los últimos años, luego del estallido social y los procesos constitucionales fallidos”, además de la incertidumbre respecto de la reforma previsional y tributaria.

Siguiendo con lo anterior, Weber expresó que “yo creo que los procesos fallidos constitucionales nos dejaron lecciones, pero yo no soy de los que cree que esto se terminó y que no se va a volver a abrir. Nuestro país tiene déficit sociales y de gobernabilidad que son importantes, de hecho si ustedes me preguntan, lo único que había que cambiar de la Constitución, lo único relevante era el sistema político”.

Por otro lado, para mejorar el crecimiento económico y la situación actual del país, el experto planteó que “nuestro país tiene que ponerse como meta crecer al 4%”, para ello, cree que “hoy día no es momento para subir impuestos, es momento para generar invariabilidad tributaria (…) lo segundo, es que la reforma previsional está mal encaminada porque nos estamos distrayendo con los puntos de cotización, y nos estamos olvidando de un tema que es súper importante, que es la separación de la industria”.

Reforma previsional

Sobre las comisiones técnicas conformadas para apoyar en el debate previsional, el exsubsecretario de Hacienda opinó que “hay muy buenos técnicos en las negociaciones y fuera de las negociaciones”, sin embargo, dada la complejidad de la reforma, cree que, por un lado, no podemos avanzar al reparto, ya que “es un barril sin fondo”. Por otro lado, destacó que tampoco podemos avanzar en “destruir la industria”, señalando que “las AFP, seguramente han comunicado mal en el tiempo, yo no soy fan de las AFP, pero han hecho una buena pega, que ha sido rentabilizar por tres los ahorros de los trabajadores”.

Por último, Weber apuntó que “el problema de fondo es que no cotizamos” y que “una reforma previsional que merme el ahorro va directamente en contra del crecimiento y las mejores condiciones de vida de las personas”.