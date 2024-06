Pablo Cruz de BTG Pactual: “Lo que no me cuadra es que el Banco Central apure la baja de tasas si todavía no se ha llegado a la meta de inflación”.

Este martes 18 de junio se vivió una nueva reunión del Grupo de Política Monetaria, en donde se recomendó bajar las tasas en 25 puntos base. Todo esto debería confirmarse el miércoles en un nuevo Ipom, por lo que en la antesala conversamos con Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual.

Para el experto, más allá de algunos detalles, hay que estar optimistas por la dirección de la economía nacional:

“Desde hace un par de meses tenemos buenas noticias para la economía, partiendo por el crecimiento del primer trimestre. Tenemos el precio del cobre muy por sobre el 3,8% que consideraba el Banco Central, y además tenemos una economía global que ha sido más resiliente de lo que se esperaba. Eso debería derivar en una proyección de crecimiento del 2,7%, y para el próximo estar entre 2% y 3%”.

Cruz respondió a quienes apuntan que algunos sectores de la economía, como la construcción, no ven la recuperación que se percibe en otros aspectos:

“La construcción no es el único factor que aporta al empleo. Ya hemos visto una recuperación. Es cierto que hemos visto una recuperación del empleo informal un poco más rápida, pero lo que se espera es que el mercado laboral se siga recuperando. Tenemos una tasa de desempleo de 8,5%, pero esperamos que disminuya a 8% a comienzos del próximo año”.

Con respecto a la baja de tasas por el Banco Central, Cruz es mesurado. Advierte que la subida de la tarifa eléctrica generará presiones inflacionarias, por lo que probablemente no lleguemos a la meta tan rápido:

“Lo que no me cuadra es que el Banco Central apure la baja de tasas si todavía no se ha llegado a la meta de inflación”.