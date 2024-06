Ministro Muñoz y 5G: “Permite a los niños que los juegos funcionen mejor y tiene aplicaciones clave para la industria”

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se refirió a la situación del transporte por las lluvias que afectarán a la Región Metropolitana.

“Hasta el momento, la afectación en Santiago es menor, no hemos tenido mayores inconvenientes. Los buses y trenes han funcionado con normalidad, pero este fenómeno no ha sido algo que no hayamos visto antes”, indicó el secretario de Estado.

Sin embargo, advirtió que “en la tarde puede que sea muy fuerte y es importante pedirle a los automovilistas prudencia, empatía y cuidado con los peatones y ciclistas porque va a llover fuerte durante esas horas”.

5G

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó que se recaudaron casi 90 millones de dólares para el Estado gracias al Segundo Concurso Público 5G, que a través de una subasta ganó la empresa de origen mexicano Claro, por sobre el otro competidor, Entel, propiedad del grupo Matte.

Para Muñoz, esta licitación fue una “muy buena noticia. Para que la gente se haga una idea, el 5G es la última tecnología que tenemos en materia de telecomunicaciones, es una tecnología que está bastante a la vanguardia en el continente y se hizo una licitación en el gobierno anterior que nos ha tocado implementar ahora”.

Tras esto, explicó que “la tecnología 5G es particularmente buena, es casi instantánea y eso le permite a un niño que los juegos funcionen mucho mejor, pero también nos permite hacer una serie de aplicaciones claves para la industria, donde el receptor tiene que recibir la señal lo más rápido posible”.

Gira Europea

Consultado por las críticas que recibió el presidente Boric, luego de realizar la gira europea, el titular de Transporte, aclaró que “cuando un gobierno hace una gira, es algo que se programa con mucho tiempo y son razones de mucha fuerza mayor lo que haría suspender una actividad de estas características. Hay un gobierno que sigue estando activo para dar respuesta, no tienen que estar todas las actividades en un determinado punto y hubo una alta preocupación por la situación”.