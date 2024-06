Director de Instituto de Economía UC: “Como país tenemos la inversión en el suelo”

El mercado laboral sigue siendo uno de los grandes desafíos en la recuperación económica de nuestro país. Para hablar de eso, en ‘Más Que Números’ tomamos contacto con Tomás Rau, el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile.

Rau parte con un análisis duro: “El mercado laboral se ha ido recuperando, pero mucho más lento que en otros países. Hoy faltan 175 mil puestos de trabajo para tener la misma tasa de ocupación prepandemia. Otros países de la región ya los recuperaron. La mayoría de esos empleos son informales, y están concentrados en grupos como jóvenes entre 15 y 24 años y adultos mayores de 55. Estamos bien rezagados. Eso se explica, en parte, por el crecimiento de 0,2% el año pasado. Si la economía no crece, no aumentan los puestos de trabajo”.

Ante eso, cree que la única solución es incentivar urgentemente el crecimiento:

“La cosa es que tenemos que crecer y a mayores tasas. Antes de la pandemia sabemos que tuvimos una década muy mala. Este año pinta un poco mejor, pero no es suficiente. no nos extrañemos que este año terminemos con un desempleo sobre 8%, y que el próximo año no haya mucha variación. Como tenemos la inversión en el suelo, no alcanza”.

El problema no es solo la falta de puestos de trabajo sino que la productividad de este. Según Rau, esto se explica por los problemas sistemáticos de nuestro país y que nos estamos atendiendo:

“Tenemos una crisis en el sistema educacional grande. Nos hacemos un poco los lesos. Se han hecho algunos avances, más allá de los reparos: Se aprobó la gratuidad y tenemos mucho más jóvenes en la educación superior. Pero tenemos un serio problema de analfabetismo funcional, la gente no comprende lo que lee. Además, nosotros competimos con el mundo: Si el mundo avanza más rápido que tú, tú te vas rezagando… Si no invertimos en innovación, o en educación, la productividad laboral no va a aumentar”.