Joseph Ramos toma distancia de la propuesta de Sebastián Edwards sobre Beauchef y apoya a rectora Devés

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Joseph Ramos, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, sobre las declaraciones de Sebastián Edwards, las tomas en la Universidad de Chile y la discusión de reforma de pensiones.

Consultado por la propuesta del economista Sebastián Edwards de separar a Beauchef de la Universidad de Chile, Ramos expresó que “entiendo su punto, o sea Beauchef es conocido por excelencia y, a su vez, él insinúa que la Universidad de Chile, por su burocracia y politiquería, frena el desarrollo”.

A continuación, hizo hincapié en que en la Universidad de Chile, a diferencia de la Universidad Católica, la figura de los decanos es la más importante, mientras que los rectores no tienen tanta influencia. De esta manera, “cada facultad tiene mucha libertad dentro de ciertos rangos y Beauchef ha hecho eso, los ingenieros tienen exigencias académicas mayores al resto de la universidad”. En ese sentido, reiteró que “si bien entiendo a dónde apunta, la verdad es que Ingeniería, así como Economía y otras facultades, han podido desarrollarse dentro del paragua más amplio de la Universidad de Chile”.

Protestas en universidades

A raíz de las protestas y tomas llevadas a cabo en la U. de Chile, el académico precisó que “las protestas son pan de cada día, aquí y en todo el mundo”, sin embargo, “la universidad es el templo de la razón, no corre el lema nacional ‘por la razón o por la fuerza’, la única fuerza válida es la de la razón, entonces diálogos y discusión sí, pero tomas y actos de violencia, no tiene cabida”.

Siguiendo con lo anterior, ante el caso de la rectora Rosa Devés, quien tuvo que dormir al interior del establecimiento para evitar una nota, el economista contó que “yo felicito a la rectora, ya la felicité privadamente, yo quisiera que eso lo hubiéramos estado haciendo 30 años atrás. Una toma es un acto de violencia (…) yo creo que la rectora hizo lo que debía hacer”.

Reforma de pensiones

En cuanto al debate en torno a las pensiones, Ramos manifestó que “seguimos ‘chuteando’ el tema, a mí, la propuesta del Gobierno, así como la propuesta del expresidente Piñera y de la expresidenta Bachelet, las tres eran seriamente falentes, son insuficientes”.

Sobre posibles conflictos de interés dentro de la comisión de expertos y académicos, liderada por David Bravo, para aportar a la discusión previsional, el académico de la FEN declaró que “si hay un conflicto de interés yo no voy a participar que quede eso en claro (…) el tema de fondo es que la pensiones van a la baja con esta reforma, y con la de Piñera y Bachelet”. Esto, ya que, según explicó, la rentabilidad de los fondos no se va a dar; en segundo lugar, la esperanza de vida va a continuar extendiéndose; en tercer lugar, la PGU no está indexada al salario, sino al IPC; y en cuarto lugar, está la informalidad.

Por último, Ramos sostuvo que “yo no veo en la discusión, si la cotización de 6% es suficiente, sobre la edad de jubilar y esperanza de vida, sobre informalidad, sobre indexar PGU al salario, entonces mientras no se hace eso, tenemos una propuesta, sea 6-0, 0-6 o 3-3, da lo mismo, el pozo es demasiado chico”.