Directora de Transporte Público Metropolitano por sistema frontal: “Nos ocupamos de mantener la oferta como si fuera un día normal” 

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, sobre el impacto del sistema frontal en la movilización de las personas y la afectación de las telecomunicaciones.

En cuanto a los efectos de los temporales que afectan a la zona centro sur del país, la directora de Transporte Público Metropolitano destacó que “una piedra fundamental es la planificación, si hay algo que nos obsesiona es generar una planificación adecuada desde varias perspectivas: un pilar fundamental es la infraestructura, un segundo pilar son los buses y, en tercer lugar, la capacitación de las empresas y los conductores”.

Particularmente, en cuanto a los buses, Tapia hizo hincapié en que “la electromovilidad, estos días, ayer y hoy, pasó una prueba tremenda, tuvimos la carga oportuna de los buses, vimos que la electromovilidad funciona en condiciones adversas climáticas”.

Por último, respecto del llamado de las autoridades a no salir a la calle, siempre que se pudiera, para disminuir el riesgo de accidentes, la abogada expresó que “fue una buena medida porque eso también permite, no solo tener a nuestros niños resguardados, sino también disminuir la congestión que pudiera presentarse en la ciudad”. Asimismo, remarcó que “es muy importante, no obstante la lluvia, mantener la oferta, porque lo que no puede pasar es que una persona que necesite llegar a su lugar de trabajo o que necesite llevar a sus niños donde a lo mejor alguien los iba a cuidar, no tenga cómo desplazarse, entonces nosotros nos ocupamos de mantener la oferta como si fuera un día normal”.