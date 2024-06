Winfried Hempel, abogado de víctimas de exColonia Dignidad: “Si hubiesen sido inmigrantes venezolanos en vez de alemanes, no la dejaban durar 50 años”

La expropiación de la exColonia Dignidad está en la agenda política gracias a la gira del presidente Gabriel Boric en Alemania. En ese contexto, en ‘Qué Hay De Nuevo’ conversamos con Winfried Hempel, el abogado de las víctimas de la excolonia.

Para partir, Hempel fue claro de que sus representados apoyan la expropiación del enclave alemán en el sur:

“Las víctimas de Colonia Dignidad reciben este anuncio con mucha satisfacción, a diferencia de aquellos que señalan que sería una ‘revictimización’. Eso es absolutamente falso. Nosotros mismos venimos pidiendo la expropiación desde hace 15 años… Es un acto sumamente simbólico y reparador”.

Ante eso agrega:

“Colonia Dignidad usurpó terrenos nacionales por medio siglo, y el Estado alemán los dejó actuar con impunidad. Por lo tanto, expropiarla es un acto de soberanía nacional”.

Por supuesto, algunos saben que Hempel no solo es representante de las víctimas de Colonia Dignidad, sino que es en sí una víctima de su terrible historia:

“Todo el mundo me conoce como el abogado de las víctimas de Colonia Dignidad, pero se les olvida que yo nací ahí. Represento a compañeros de trabajo y esclavitud. Para mí como abogado no es una causa cualquiera. He dedicado mi vida para luchar por verdad, justicia y reparación, no solo para repetir esas palabras, sino que en el sentido profundo de ellas”.

Para el abogado, una de las grandes ironías es que, con la sospecha que Chile le tiende a tener a los extranjeros, se haya dejado actuar a alemanes con semejante impunidad:

“Colonia Dignidad es un tema cultural. Nos hacemos la pregunta de si ese grupo de inmigrantes alemanes hubiese sido de venezolanos o colombianos ¿Cuánto tiempo hubiese durado ese asentamiento en el sur de Chile? Seguramente meses, no 50 años, no se habría usurpado la soberanía chilena durante medio siglo. Ese prejuicio positivo hacia los alemanes pesa hasta el día de hoy”.

Para tranquilidad de las cerca de 70 personas que todavía viven en la Villa Baviera, Hempel explicó que la expropiación del lugar no implica su expulsión

“Los colonos no van a ser expulsados de Colonia Dignidad. El centro de memoria no evita que ellos puedan hacer su vida en el lugar, o irse en caso de que lo determinen”.

El abogado se muestra particularmente perturbado por quienes no han colaborado con que haya verdad y justicia para las víctimas de Colonia Dignidad, incluyendo a los herederos de los líderes:

“Los hijos de los jerarcas de Colonia Dignidad también fueron víctimas. Pero eso hace aún más grave que hoy no tengan la empatía mínima y sigan explotando la exColonia Dignidad… Pasa en general con las sectas que, cuando se extinguen, siempre queda un núcleo duro que mantiene las enseñanzas”.

Finalmente, apuntó a la responsabilidad de Chile y Alemania por lo sucedido en ese lugar:

“El Estado alemán tiene una culpa enorme y una responsabilidad jurídica… El estatuto jurídico alemán dice que el Estado debe actuar oportunamente cuando nacionales suyos cometen crímenes en el extranjero… Lo trágico es que los colonos debieron ser protegidos por los sistemas jurídicos chilenos y alemanes, pero fueron abandonados por ambos”.