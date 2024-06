Ignacio Imas, sobre participación en primarias: “Los partidos políticos también tienen su responsabilidad”

En Qué Hay de Nuevo, el gerente de asuntos públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, se refirió a la última edición del ‘Termómetro Ciudadano’, un estudio que se encarga de medir la polarización afectiva en la sociedad.

Respecto a la participación en las primarias del fin de semana, y las críticas que ha recibido el Servel por su rol en la difusión de las campañas, Imas sostuvo que “puede ser que al Servicio Electoral le faltó un poco más de ímpetu con respecto a la participación. Sin embargo, los partidos políticos también tienen su responsabilidad, porque la oferta de candidatos y candidatas tal vez no es demasiado atractiva como para que las personas voten. Pero de todas formas, la participación no estuvo mal. Es la participación más alta que tenemos en primarias de alcaldes y gobernadores regionales. Por lo tanto, uno podría decir que, dentro de todo, no estuvo tan mal”.

En la misma línea, el gerente de asuntos públicos de Imaginacción apuntó a la derrota de la Democracia Cristiana en la comuna de Peñalolén, asegurando que “dicen que la Democracia Cristiana está en el suelo, porque después de 24 años, que no logren renovar ahí, y con todo el cariño y respeto que merece la alcaldesa Leitao, creo que cuando ella dice que advirtió esto, y que por eso tuvo una candidatura distinta e independiente, si hago la sumatoria simple, la candidata DC con el candidato independiente que ella apoyó, tampoco le ganan a Miguel Concha. Entonces, en realidad, la alcaldesa Leitao se saca un poco los balazos con eso”.

Por último, respecto a la evaluación de la ciudadanía sobre temas como la discusión del aborto legal y la eutanasia, Imas afirmó que “hay un fuerte apoyo de las personas que se autoidentifican de izquierdas, que son mujeres y menores de 35 años, que es justamente la base electoral del candidato Boric en 2021, y que lo hizo ganar en segunda vuelta. Si bien es cierto que ningún país debería vetar ningún tema a priori, es claro que ahí hay un tema estratégico, debido a que probablemente el Presidente sabía que no tenía los votos para aprobar esto; lo pone en tabla, pero lo que hace es sacar al pizarrón a los sectores más bien moderados o conservadores”.