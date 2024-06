Economista Andrea Repetto sobre reforma previsional: “La discusión está muy cortoplacista (…) muy hostil y con muy poco incentivo al acuerdo”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Andrea Repetto, economista y directora de Espacio Público, sobre el debate en torno a la reforma previsional.

Consultada por el impacto que ha tenido la Pensión Garantizada Universal (PGU), la economista destacó que “la PGU ha sido un cambio súper importante en el sistema de pensiones y vino a darle un respiro a quienes ya están jubilados”.

Respecto del fondo solidario contemplado en la reforma previsional, la directora de Espacio Público expresó que “no estoy muy segura de si está súper claro que aun con los fondos adicionales que estamos tratando de poner arriba de la mesa, y que se considere que es muy caro que no lo podemos hacer, vamos a hacer grandes cosas. No vamos a aspirar a una PGU y fondos en que vamos a tener 600 mil pesos base para todo el mundo, eso es difícil de lograr, pero es mejor hacerlo que no hacerlo”.

Frente a la pregunta de si el camino es o no subir la PGU, la experta opinó que “se puede hacer con la PGU, pero es muy caro, es muy poco eficiente hacerlo, porque el diseño de la PGU es el mismo monto para todo el mundo, entonces si tú quieres llegar a una persona de 700 mil pesos, tienes que darle también a alguien de 50”.

Al analizar la propuesta de pensiones y la distribución de recursos, Repetto hizo hincapié en que “los números para evaluar cómo estamos hoy día y cómo podemos hacerlo para adelante están, lo que no está es el acuerdo de hacia dónde vamos”.

Sobre cuánto influye el sistema político para sacar adelante esta y otras reformas, la economista destacó que “la discusión está muy cortoplacista (…) muy hostil y con muy poco incentivo al acuerdo”, agregando que “me cuesta entender por qué alguien que espera ser Gobierno o quisiera ser Gobierno prontamente, no quiere llegar al Gobierno con esto resuelto”.

Por último, en cuanto a la propuesta de un nuevo proyecto de retiro de fondos previsionales, Andrea Repetto manifestó que “sería gravísimo seguir retirando fondos (…) lo poco que podemos hacer con la plata adicional que estamos poniendo lo hace mucho más cuesta arriba”.