Denunciante de Miau Astral acusa que con la entrevista “se le dio vitrina a una mujer que hizo mucho daño”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, el denunciante de Consuelo Ulloa (Miau Astral), Sergio Infante, se refirió a la entrevista que tuvo la acusada con Julio César Rodríguez. Recordemos que Infante interpuso un recurso de protección contra la astróloga, debido al hostigamiento que ésta le habría realizado de forma constante con mensajes vía mail.

Para comenzar, Infante puntualizó que lo de ayer “fue una conversación, no una entrevista, donde le permitieron a la señorita Ulloa, contar una versión totalmente distorsionada de lo que fue la realidad. Para mi fueron puras mentiras y súper violento, desde la publicidad de la conversación en adelante”.

En ese sentido, acusó que “se le dio vitrina a una mujer que hizo mucho daño” y que en la conversa “se enfocaron más en hablar de una relación que nunca existió, para tratar de justificar una situación de acoso, donde ella dice que le respondía los correos, lo que es totalmente falso”.

Tras esto, declaró que los argumentos de Miau Astral “son manotazos de ahogado. Me recuerda la frase chistosa, cuando dijeron que a Piñera no lo declararon reo por lindo, a mi no me acogieron el recurso de protección porque sea linda la Consuelo Ulloa, lo hicieron porque hay una personas que está ejerciendo violencia y hostigamiento hacia mi, hace meses”.

Para culminar, quiso dejar en claro “que nada de esto lo busqué, si llegamos a esto es porque Consuelo Ulloa insistió siete meses y cuando se metió con mi familia, tomé la decisión de poner un recurso de protección, luego de hacer dos denuncias en la PDI que no quedaron en nada”.