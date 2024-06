Concejala de Las Condes e inundaciones en viviendas sociales: “Da rabia cuando ves a un municipio que no está al servicio de los vecinos”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, la concejala de Las Condes, Catalina San Martín, se refirió a las inundaciones que presentó el edificio de viviendas sociales de la comuna, donde al menos 45 departamentos se vieron comprometidos.

Consultada por este tema, explicó que la situación “es una crónica de una muerte anunciada, se viene anunciado desde octubre del año pasado. Los departamentos se están lloviendo, el suelo se está levantando, ventanas que no cierran, el botón de pánico del ascensor no funciona, fugas de gas, entre otros problemas”.

En relación a los posibles culpables de este problema, informó que “se echan la culpa entre la municipalidad y la constructora, pero nadie entrega soluciones”, agregando que por parte de los vecinos “había una sensación de que como eran viviendas sociales, debían estar agradecidos de estar viviendo en Las Condes y cuando escuchas eso duele, porque sea la casa que sea, tienes el derecho a vivir en las mejores condiciones”.

En ese sentido, acusó que durante un concejo, la información que se le daba no era la correcta, siendo los mismos vecinos quienes desmentían lo que se señalaba en la instancia: “En terreno comprobé que la información que nos estaba dando la municipalidad no era la misma que uno podía catastrar en persona”. Asimismo, subrayó que “impacta que los vecinos han sido súper correctos, han seguido todos los conductos regulares, entonces da rabia cuando ves a un municipio que no está al servicio de los vecinos”.