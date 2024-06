Ivonne Toro, autora de “La Niña Ámbar”: “La muerte de Ámbar nos permite conocer que hubo un asesino serial desde al menos 1996″

En entrevista con ‘Lo que faltaba’, la periodista y autora de “La Niña Ámbar”, Ivonne Toro, se refirió a la reciente confesión que le entregó Hugo Bustamante, donde declaró haber realizado otros dos crímenes en 1996 y enterrarlos a cinco metros del cuerpo de donde se encontró a Ámbar. Recordemos que el “asesino del tambor”, se encuentra recluso en el penal de Rancagua por el asesinato de Ámbar Cornejo en 2020.

Al ser consultada por cómo fue que le llamó la atención este tema, explicó que “el interés surge cuando la historia de Ámbar va mostrando todas las fracturas del Estado (…) hubo varios problemas y uno de ellos fue que un hombre con el prontuario de Bustamante quedara en libertad”.

Por cómo se pudo acercar para realizar estas entrevistas, explicó que “durante varios meses les mandé cartas para que me recibieran; a Denisse, mi interés era conocer si ella quiso o no a Ámbar o de si en algún momento tuvo la chance de que esto fuera distinto. Por otro lado, con Bustamante, era entender su condición y cómo él explicaba lo que había hecho”.

En relación a este último, informó que para poder generarle confianza, “me preparé harto. Viajé al hospital psiquiátrico de Putaendo y entrevisté al psiquiatra que lo atendió en 2005, él me dio tips y me dijo que lo principal era escucharlo, no juzgarlo y mucho menos interrumpirlo”.

Por eso mismo, Bustamante siempre me mencionó que “valoró mucho que lo traté con respeto, pero me pregunto también que no sé cómo de otra forma pude haberlo tratarlo”.

Metiéndonos de lleno en la conversación con el recluso, Toro señaló que “él me dice abiertamente que se reconoce como psicópata. Él es así, no hay un quiebre que le haya generado algo así, es una condición”. En ese sentido, subrayó que para esto “no hay rehabilitación posible, porque no hay sentido de la humanidad en el otro”.

Para culminar, enfatizó en que “la muerte de Ámbar no tiene ningún sentido, es dolorosa y debió evitarse, pero hoy nos permite conocer que hubo un asesino serial que del año 1996 estuvo cometiendo crímenes y cumpliendo penas mínimas”.