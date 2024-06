Economista Alejandro Fernández por baja tasa de inversión: “Si queremos invertir más, tenemos que ahorrar más también”

En ‘Más Que Números‘ conversamos con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines, para analizar el panorama macroeconómico, inversión e inflación.

Sobre qué espera del Informe de Política Monetaria (IPoM) que se publicará este junio, Fernández expresó que “efectivamente corresponde en este IPoM acotar el rango de crecimiento desde un punto a 75 puntos base y, por lo tanto, considerando el 3% que es la cuota superior del rango que presentó el IPoM anterior, no cabe más que subir el piso de 2 a 2,25”.

En otro punto, el economista detalló que “en el caso de la inflación está esta preocupación por el ajuste de las tarifas eléctricas, pero además porque yo diría que en general, aunque el mercado parece no haberlo interpretado así, los resultados de los últimos meses no son del todo satisfactorios”. Asimismo, consideró que “la batalla contra la inflación nunca está ganada, es una batalla permanente (…) coincido en que la perspectiva de la inflación para el año próximo es de que se ubique en torno a la meta del Banco Central hacia fines de año e incluso podría estar algo por debajo del 3%”.

Respecto del panorama para la inversión, el gerente de estudios de Gemines indicó que “desde el año 2012 hasta el primer trimestre de este año, la inversión acumulada en cuatro trimestres se mantiene básicamente estable y eso es un contraste muy marcado por lo que ocurría antes, pero al mismo tiempo refleja que el problema de la inversión no es algo que empezó hace dos, cuatro años, con el estallido, sino que es un problema que viene de antes”. En esa línea, explicó que “el agravamiento que se produce en la inversión por el tema de los retiros tiene que ver con el financiamiento, la tasa de ahorro cayó fuertemente, no se ha recuperado, por lo tanto, para financiar tasas de inversión como las que llegamos a tener hace no tantos años, 25-26%, se requiere recurrir al ahorro externo”.

Siguiendo con lo anterior, el experto hizo hincapié en que “si queremos invertir más, tenemos que ahorrar más también, porque de otro modo vamos a depender mucho del financiamiento externo”. En ese sentido, señaló que “el tema de la inversión per se es un problema, de hecho los datos del Banco Central al primer trimestre sigue cayendo (…) ahí hay temas de confianza, regulación, financiamiento, todas las cosas que se te puedan ocurrir están detrás de esta baja tasa de inversión y además tenemos un problema de financiamiento que no se han enfatizado suficientemente”.

Por último, Fernández destacó que “estamos partiendo por un súper ciclo del cobre que lo que hemos visto en el último par de meses es un proceso que se va a acentuar de aquí a fines del próximo año, tal vez más allá, y por lo tanto, eso le va a dar alguna holgura al fisco para ahorrar más, pero eso tiene un efecto relativo sobre el precio del cobre de tendencia”.