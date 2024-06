Entrevistas Liliana Cortés, directora social del Hogar de Cristo, por hacinamiento de residencias: “No son suficientes, la calidad de lo que hacemos se ve en riesgo” Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Liliana Cortés, directora social nacional de Hogar de Cristo, a raíz del informe publicado por el Poder Judicial, en el que se reveló que los hogares de menores presentan un 40% de hacinamiento. Sobre esta problemática, la directora social nacional del Hogar de Cristo explicó que “el tema es algo muy difícil de sostener (…) el juez te obliga a recibir a un niño o niña que considera que tiene que tener alguna medida de protección. El tema no es recibirlo, el tema es que hoy día eso hace que las residencias estén sobrepobladas porque no son suficientes, entonces la calidad de lo que nosotros hacemos se ve en riesgo 24/7”. Pese a lo anterior, hizo hincapié en que “nosotros creemos en las residencias, piloteamos un modelo de residencia que es el que hoy día intentamos sostener, pero con muchas dificultades. Entonces, el modelo de residencia para un grupo de niños, niñas y adolescentes es una buena medida, pero si la llevamos bien”. Por último, Cortés precisó que actualmente “tenemos una política de infancia y adolescencia que tiene todas las atribuciones para poder hacer esta intersectorialidad, que conversen todas las instancias, pero sin presupuesto y sin mayor institucionalidad las oficinas locales de la Niñez todavía están en proceso de implementación”. Sin embargo, consideró que esto no va a ser suficiente debido a otros temas relevantes, tales como la falta de espacio para recibir a los niños y que las ofertas se han ido cerrando, en concreto, “cada vez hay menos organizaciones que postulan a poder tener residencias, porque es muy difícil tenerlas”.

