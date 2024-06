Presidente de la Asociación de Fiscales: El Fiscal Abbott hizo “oídos sordos” ante el avance del crimen organizado en el Norte

Perplejidad nacional provocó la decisión de un tribunal en Los Vilos de sacar de prisión preventiva a 5 imputados por crímenes vinculados a la peligrosa organización el Tren de Aragua. Tras cambiar su medida cautelar a arresto domiciliario total, la justicia dio pie atrás y ordenó la detención de estas 5 personas, dos de las cuales ya se entregaron a las autoridades. Por supuesto, queda la duda sobre cómo se llegó a semejante determinación en un primer lugar: Todo apunta a errores del asistente de la fiscalía local de Los Vilos, contra quien el Ministerio Público abrió un sumario administrativo.

Para abordar la situación, en ‘Qué Hay De Nuevo’ tomamos contacto con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. Una de las primeras cosas que apuntó, es que toda la situación se pudo haber producido por un problema de carga de trabajo:

“Esta semana, ese fiscal tenía 3 juicios. Tenía que estar en Ovalle prácticamente toda la semana. Hay que dimensionar la gravedad de la situación, pero también hay que entender que hay problemas que se arrastran desde hace más de 24 años que no se han solucionado. Tienen que ver con sobrecarga laboral y problemas de recursos. En Los Vilos está claro que hay un problema gravísimo de sobrecarga”.

Sobre si este asistente de la Fiscalía fue amenazado y por eso cometió los errores que llevaron a la libertad de los reos, Bravo dice

“No tengo antecedentes de que haya recibido amenazas, aunque por cierto que no puedo descartarlo. Lo que sí hemos sabido es que efectivamente es un problema que la decisión de la audiencia no se haya apelado inmediatamente. El efecto habría sido que esas personas no pueden ser puestas en libertad hasta que se pronuncie la Corte de Apelaciones. Eso se hace siempre”.

Ante eso agrega:

“Si bien entiendo que este colega llevaba solo 5 meses en Fiscalía, había ido a más de 300 audiencias. Por lo tanto, no era un colega inexperto. Las razones por las que no apeló tendrá que determinarlo la investigación administrativa”.

Eso sí, Bravo dice que no comparte la actitud de la jueza, luego de que audios revelaran que la magistrada del proceso reprendió al asistente de la Fiscalía:

“A mí no me pareció el tenor de reprimenda que hace la jueza sobre un abogado interviniente. Eso de ‘me parece impresentable’ me parece de más”.

Sobre cómo evitar esta clase de errores en el futuro, el abogado apunta:

“Para ingresar al ministerio Público, debería ser necesario un proceso de formación previa. No hay juez que se pueda sentar como tal sin haber pasado por una academia de formación por 8 meses. Nosotros venimos pidiendo algo así de hace años. Debe establecerse por ley la obligación”.

Bravo es particularmente severo a la hora de analizar por qué es que la justicia parece no haber estado preparada para enfrentar al crimen organizado, lo que ha llevado a una serie de aparentes errores en el último tiempo. En ese sentido, acusa que venían advirtiendo de esta situación hace años, pero el Fiscal Jorge Abbott hizo “oídos sordos” ante el avance del crimen organizado en el norte y lo preparado que tendría que estar el sistema para enfrentar esta nueva realidad.

Por eso, advierte que los fiscales están preocupados por el escenario:

“Nos preocupa lo que puede ocurrir. Tengo plena confianza en mis colegas y en su probidad y rectitud. Represento a más de 700 de ellos. Sé que están todos preocupados”.