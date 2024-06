Presidenta de Fundación Iguales cuestiona reportaje sobre niños trans y su “pubertad interrumpida”: “Muestra un solo lado”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, la presidenta de la Fundación Iguales, María José Cumplido, se refirió a la conmemoración del mes del orgullo LGTBQIA+, como también a los avances legislativos que se han tenido en esta materia y el polémico rechazo que tuvo la ley Zamudio 2.0.

Consultada por la importancia de este mes, explicó que “lo que se conmemora y se celebra, no solo es la lucha de la diversidad sexual, sino que es una instancia para seguir exigiendo mejores políticas públicas y se hable de los crímenes de odio que existen en todo el mundo”. Tras esto, agregó que “este es un mes que costó mucho tener, ya que esta es una lucha de siglos”.

Ley Zamudio 2.0

Respecto al rechazo que recibió en la Cámara de Diputados el proyecto que buscaba fortalecer la Ley Zamudio, la presidenta de Fundación Iguales se mostró decepcionada, debido a que “han aumentado las discriminaciones, ya no hablamos solo de golpes y todo esto parece que no le preocupa a la clase política (…) es bien lamentable como estos discursos (de odio) están pasando colados y también veo que hay un miedo a salir a defender esas leyes, proyectos o políticas públicas que vienen a mejorar las vidas de las personas”.

En ese sentido, puntualizó que esta iniciativa contaba con tres modificaciones importantes, “se creaba una institucionalidad, para que el Estado estuviera mandatado a prevenir la discriminación. En segundo lugar, facilitaba la denuncia y el otro cambio era la modificación en las cargas laborales”.

Informe Cass

Sobre el reporte que fue encargado por el servicio de salud público de Inglaterra a la pediatra Hilary Cass, quien apunta a efectos secundarios y evidencia poco sólida en los procesos aplicados para transicionar de género, Cumplido sostuvo que “lo que dice el Informe Cass es que en algunos hospitales o en algunos centros, la transición se puede tomar a la ligera. Esto no es solo hormonas, ya que se puede ser una persona trans sin necesariamente tener que tomar hormonas o someterte a cirugías”.

Tras esto, argumentó que “es importante revisar la evidencia”, y cuestionó el reportaje realizado por BioBío, en torno a la pubertad interrumpida: “Tengo serias dudas del reportaje, ya que muestra un solo lado y necesariamente en la metodología científica necesitamos varios puntos de vista”.

Siguiendo esa línea, sostuvo que “algunos sectores que nunca han querido que los derechos de las personas trans avancen, están tomando este informe como una verdad absoluta para limitar el acceso a ciertos programas”.