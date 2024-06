Ministra Orellana y aborto en tres causales: “El problema no es que haya objetores de conciencia, la cuestión es que no pongamos en jaque la continuidad de la atención”

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sobre el proyecto de aborto legal, anunciado por el presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública.

En primer lugar, la titular de la cartera precisó que “en nuestro país, lo que dice la legislación es que el aborto es un delito y en el fondo las tres causales son tres excepciones a ese delito que está en el Código Sanitario. Entonces, una cuestión es despenalizar, es decir, que no sea un delito que se persigue penalmente en tribunales, y otra cosa que es lo que anunció nuestro Gobierno, es que se legalice y eso quiere decir que esté disponible porque si yo solo despenalizo no vamos a cambiar mucho la situación de clandestinidad”.

En cuanto a la complejidad del debate, debido a la diversidad de opiniones, Orellana expresó que “creo que es un error el que se comete en nuestro país al tratar de situar esto solamente en un sector político, hay que mirar para afuera”. En este punto, dijo el ejemplo de Francia, donde se “despenalizó y se legalizó precisamente bajo un Gobierno de derecha”.

Por último, consultada por las modificaciones al reglamento del aborto en tres causales, en particular, sobre la objeción de conciencia en torno a la causal de violación, a raíz de la cual el 100% de las obstetras en algunos hospitales invocan esta objeción, la ministra de la Mujer indicó que “eso es algo que se da en distintas políticas de salud, por ejemplo, si yo priorizo un cierto problema de salud, tengo que asegurarme de que existen los profesionales para poder cumplirlo. En general, en el sistema se buscan determinados perfiles profesionales para darle continuidad a las atenciones de salud. Aquí el problema no es que haya objetores de conciencia, eso es un derecho constitucional, la cuestión es que no pongamos en jaque la continuidad de la atención porque aquí hay semanas corriendo, hay plazos”.