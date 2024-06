Entrevistas Chef Rodolfo Guzmán: “Lo que está pasando adentro del Boragó es una cosa increíble, no deja de sorprenderme” Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Rodolfo Guzmán, chef chileno y fundador de Boragó, a propósito de que su restaurante fue incluido en el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo (The World’s 50 Best). Sobre el reconocimiento de Boragó, un restaurante chileno caracterizado por sus platos, sabrosos y visualmente únicos, su fundador expresó que “estamos muy agradecidos, el Boragó es un restorán muy distinto a todos los que existen en el resto del mundo y eso es lo que de alguna manera premian”. El chef contó que “lo que está pasando hoy día adentro del Boragó es una cosa increíble, a mí como jefe de cocina no deja de sorprenderme, tenemos un equipo muy potente y se está forjando algo muy potente. Hemos descubierto cosas acerca de los ingredientes chilenos que jamás imaginamos y eso se traduce a algo excesivamente delicioso”. Desde Boragó se toman muy en serio dos aspectos en particular, la innovación y la originalidad. Al respecto, Guzmán hizo hincapié en que “la innovación dentro de la cocina ha sido algo muy importante y que nos ha llenado este motor, permanentemente está cambiando”. Por último, en cuanto al servicio y la hospitalidad de los restaurantes chilenos en comparación con otros países, el fundador de Boragó indicó que “Chile está recién comenzando a tomarse muy en serio esto acerca de la hospitalidad (…) juega un rol fundamental y es inmensamente importante adicionalmente a la comida”.

[{"id_post":95704,"post_title":"Ministra Orellana y aborto en tres causales: “El problema no es que haya objetores de conciencia, la cuesti\u00f3n es que no pongamos en jaque la continuidad de la atenci\u00f3n”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/06\/06\/ministra-orellana-aborto-tres-causales-objetores-conciencia-salud.html","post_date":"Jun 06 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/06\/Antonia-Orellana-e1649477973169-517x306.png","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":95631,"post_title":"Arzobispo Sergio P\u00e9rez de Arce responde a ministra Orellana por aborto: “La voz de la Iglesia no es una de cualquier persona”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/06\/05\/arzobispo-sergio-perez-de-arce-aborto-legal-eutanasia-proyecto.html","post_date":"Jun 05 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/06\/Gale6645d55061fe8_16052024_643am-544x306.jpg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":95619,"post_title":"Luis Kohle nos explica la importancia del D\u00eda Mundial del Medio Ambiente","post_link":"\/entrevistas\/2024\/06\/05\/luis-khole-medio-ambiente-ecosistema.html","post_date":"Jun 05 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/06\/Dia-medioambiente-459x306.jpg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"}]