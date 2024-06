Ricardo Mewes, presidente de la CPC por negociación ‘multinivel’: “Es una mala política pública, nos preocupa muchísimo”

En entrevista con ‘Más Que Números’, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, se refirió a la Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, destacando los puntos que rescata y también aquellos que lo dejaron con preocupación.

Conversando con Patricio Eskenazi y Catalina Edwards, Mewes partió diciendo que, en materia de seguridad, cree que los avances que destaca el gobierno han sido correctos, pero advierte:

“Hay una agenda que nos parece que va en el camino correcto. Pero quiero hacer un punto sobre el Estado de Excepción: No podemos vivir en la Macrozona Sur bajo este estado. Aquí hay que resolver, de una vez por todas, el tema del terrorismo. Hay que entrar a las zonas en donde hay terroristas, liberar esos campos, liberar a los Carabineros y los militares”.

Mewes también asegura que es innegable que las cifras económicas que entregó el presidente Boric son motivo para estar esperanzados a futuro:

“Con respecto a la estabilidad macroeconómica, también hemos ido avanzando como Estado, gracias a las medidas del Banco Central. Creo que podemos crecer un poco más de un 2% este año, y eso nos da un respiro”.

Eso sí, hay una piedra de tope en materia económica que Mewes cree que puede no ser muy positiva: La llamada ‘negociación multinivel’ que acordó el gobierno con la CUT:

“En materia laboral, nos deja inquietos el tema de la negociación multinivel, porque afecta a todas las empresas… No entendemos el problema que quieren solucionar. Las grandes empresas tienen sindicatos, y ellos van a poner el estándar. Yo no veo que haya una solución aquí, sino que lo contrario. Va a implicar que las Pymes intenten llegar a ese estándar y puede ser muy complejo. En una negociación ramal podrían obligarlos a aumentar sueldos y no ser capaces de pagarlos. Creo que es una mala política pública. Nos preocupa muchísimo”.

Sobre este aspecto, Mewes explicó:

“Es una reivindicación que la CUT tiene hace mucho tiempo, pero no da cuenta de lo que está pasando hoy en materia laboral. Ellos velan para que no se precarice el trabajo, y yo lo comparto. Si tenemos mayor capacidad de crecimiento económico, se genera más movilidad social y mayores puestos de trabajo, por lo que no se precariza el trabajo. Tenemos diferencias de opinión con ellos”.

Hay otros aspectos que, eso sí, el presidente de la CPC apoya, como la equidad salarial:

“Nos parece que a iguales competencias e igual formación, no debe haber diferencias entre los salarios de mujeres y hombres”.

En ese sentido, descartó tensiones con el Ejecutivo:

“Podemos tener diferencias, que son absolutamente válidas, pero no hay tensión en la discusión con el gobierno para nada”.

Para finalizar, y pese a sacar cuentas alegres, Mewes advirtió que para que la economía siga creciendo es fundamental recuperar la inversión:

“Creo que hay un hecho real y concreto con respecto a la macroeconomía, que se ha ido estabilizando. Se refleja en el último Imacec. Pienso que este año debiese ser mejor que el anterior, y eso se está observando a través de los inversionistas extranjeros. También el presidente habló de que hay una mayor inversión extranjera, pero nosotros hemos planteado que eso es en muchos casos por la compra de empresas chilenas por parte de agentes extranjeros. Falta destrabar proyectos de inversión”.