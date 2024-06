Diputado Mirosevic y proyecto de Eutanasia: “En el Senado vamos a contar con los votos (…) la ley vigente te obliga a sufrir hasta el final”

Uno de los puntos más comentados del discurso del presidente Boric en la Cuenta Pública, fue el momento en el que invita al Congreso a ‘no evitar’ la discusión sobre eutanasia en Chile, anunciando suma urgencia para el proyecto que la regula.

En ‘Qué hay de nuevo’, conversamos con el diputado del Partido Liberal y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, quien es uno de los principales impulsores de este proyecto.

En relación a este tema, el parlamentario se mostró optimista con el avance del proyecto en las Cámaras: “Creo que en el Senado vamos a tener los votos para que esto se apruebe. Esta es una ley humanitaria que tiene que ver con la compasión (…) la ley vigente te obliga a sufrir hasta el final y cualquier persona que colabore humanitariamente con otra para que esta pueda partir en paz, puede ser encarcelado y esto es una locura”.

En ese sentido, en torno al debate que puede surgir, puntualizó en que “si uno mira los últimos años en Chile, observa que somos un país cada vez más liberal, por eso no estoy de acuerdo con los que dicen que hay una gran ola conservadora, en algunos temas puede ser, pero en los temas de libertades individuales, solo ha crecido el apoyo a estas causas”.

Formalización Jadue

Mirosevic también tuvo palabras para referirse a la prisión preventiva que recibió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras ser formalizado por diversos delitos de corrupción.

“Creo que hay que respetar la autonomía del Poder Judicial y me parece que hay que confiar en la justicia chilena, no creo que haya que hacer calificativos políticos sobre instancias judiciales”, indicó.

Tras esto, aseguró que “en una democracia hay que ser bastante celoso respecto de no interferir en los poderes del Estado”, por lo que no corresponde que los políticos “hagamos actos de presión al Poder Judicial, quizás en otros países sea así, pero no en Chile”.