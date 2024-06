Marco Enríquez-Ominami: “A Jadue hay que tratarlo como inocente y no como culpable”

En ‘Déjate caer con Neme’, el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, abordó lo que ha acontecido tanto en la contingencia nacional como internacional.

En relación a las declaraciones de Carmen Hertz, quien acusó una persecución política tras la formalización de Daniel Jadue, “MEO” fue muy crítico con sus palabras, “que Hertz no hable en el debate público hasta que no aclare cómo su hijo es diplomático sin ningún mérito en Barcelona. No me interesa lo que ella diga, los que predican de corrupción y son corruptos, a mi me cargan”.

Tras esto, agregó que los que son ahora oficialistas “fueron indolentes con otros casos y nunca dijeron nada (…) cuando se trata de ellos, nos quieren convencer en dos minutos de que se trata de una persecución política y hay un doble estándar que me incómoda. A Jadue hay que tratarlo como un inocente y no como un culpable y creo que merece un debido proceso y que se le respete su presunción de inocencia”.

Gobierno

Respecto a los anuncios que realizó el presidente Boric en la Cuenta Pública, Enríquez-Ominami fue tajante al sostener que “a este gobierno se le pasó la vieja, no tiene cómo aprobar reformas y está haciendo algo manipulador para galvanizar su 30% de apoyo”.

En ese sentido, recalcó que “el gobierno no tiene agenda. No es que no tengan una mala estrategia, el problema es que no tienen una y cuando pasa eso, otros temas se comen la agenda, como por ejemplo Jadue”.

Sobre el trabajo de los secretarios de Estado, puntualizó que “algunos son muy flojos y frívolos, Carolina Toha y Álvaro Elizalde terminan siendo traductores de un grupo humano que se farreó en el mejor momento de la historia”.

Presidenciales

Según las últimas encuestas, la alcaldesa de Providencia se consolida como una de las principales cartas presidenciales. Sin embargo, para MEO, “Evelyn Matthei no tiene chances, es igual a Joaquín Lavín, un fenómeno de temperatura (…) la premian las encuestas, pero a la hora de elegir, no creo que los ciudadanos escojan a una persona que representa el pasado”.

México

Marco Enríquez-Ominami también analizó los resultados electorales de México, donde se proclamó como nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, quien pertenece al partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Me impresionó mucho el liderazgo femenino que tiene, me fascina para ser honesto”, indicó MEO.