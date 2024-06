Director de Plusmining sobre acuerdo Codelco-SQM: “Me deja con un sabor amargo, no creo que sea buena política pública”

El acuerdo firmado por Codelco y SQM es el más importante de carácter público-privado en la historia de nuestro país. Para revisar los detalles de esta asociación, en ‘Más Que Números’ conversamos con Juan Carlos Guajardo, director de Plusmining, para conversar sobre qué significa para el presente y futuro del sector minero.

Guajardo adelantó que su mirada es ‘más bien crítica’, pese a que ‘la mayoría ha aplaudido este acuerdo’:

“Me ha dejado con un sabor amargo por varias razones. No creo que sea una buena política pública. No nos olvidemos que teníamos entre manos qué hacer con el salar de Atacama, el principal activo de litio del mundo desde 2031 en adelante. Habían opciones para capturar mucho dinero, pero creo que el camino que se tomó tiene un componente político, de conseguir participación del Estado en la producción. A mí me parece que eso no era necesario; pudimos haber recorrido otras rutas en donde la recaudación habría sido mayor”.

Para Guajardo, los argumentos que se han esbozado en la prensa sobre el beneficio de este acuerdo no consideran una serie de factores:

“Se asumió un argumento de pragmatismo muy rápidamente que me parece que solo fue para velar por los intereses de ambas empresas”.

En ese sentido, explicó:

“Una cosa son las rentas que se capturan, pero nadie ha hablado nada sobre cuánto paga SQM por el derecho de entrar entre 2031 y 2060. No se ha dicho. Nosotros hicimos un documento, y llegamos al cálculo de 2,9 billones de dólares. Pero todas las personas con las que hablamos que están metidas en el tema del litio dicen que ese es un valor bajo en comparación a lo que se pudo capturar”.