Debora Solís de Aprofa por proyecto de aborto legal: “Es una necesidad urgente sentarse a conversar”

El aborto legal se convirtió en el principal tema de conversación tras el anuncio del presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2024 sobre el ingreso de un proyecto al respecto. Para analizarlo, en ‘Qué Hay De Nuevo’ tomamos contacto con Débora Solís, directora ejecutiva de Aprofa (Asociación Chilena de la Protección de la Familia), fundación que se ha dedicado a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

Para Solís, el discurso del mandatario permitió sacar cuentas alegres, diciendo que temas como el aborto ‘son sanos para la democracia’, pero advirtió:

“Somos conscientes del Congreso que tenemos. No siempre los temas de avance de derechos de mujeres tienen los votos, pero no por eso no hay que tener una discusión… Esto por lo general es un proceso largo. Son cosas difíciles; los países que lo han logrado lo han hecho con un fuerte apoyo de la ciudadanía”.

Sobre la idea de ampliar las causales para interrumpir el embarazo en vez de apostar por un aborto general, Solís sentenció:

“La experiencia que tenemos es que las mujeres en general, no solo en Chile, tienen causales muy disímiles para abortar… Hay un sinnúmero de razones para decidir interrumpir un embarazo. Lo importante aquí es que quienes buscan hacerlo cuando no existe el marco legal lo hacen igual”.

De cualquier manera, cree que hay desafíos que son imperantes en este momento:

“Sin duda hay que mejorar la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Tiene que funcionar porque es un derecho garantizado. Y por supuesto hay que sentarse a conversar para ver si se puede ampliar ese derecho”.

Para finalizar, Solís aseguró que no piensa que esta discusión quede zanjada durante este gobierno:

“En lo personal creo que no. Estos son procesos mucho más largos. Imagínate la cantidad de años que nos demoró sacar lo de las 3 causales. Pero sin duda es una necesidad urgente sentarse a conversar”.