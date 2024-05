Abogado de familia de Ronald Ojeda y visita de fiscales venezolanos: “No tenemos otra mirada que no sea de que esto fue un crimen por encargo”

Fiscales venezolanos visitaron nuestro país para recabar antecedentes del crimen de secuestro con homicidio del exteniente (r) Ronald Ojeda. Finalmente, sostuvieron un encuentro con el jefe de la Unidad Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional, Juan Pablo Glasinovic durante la mañana del jueves 30, y también pudieron reunirse con el Ministerio Público, pese a que no se les entregó información sobre la investigación.

Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda, conversó en ‘Déjate Caer Con Neme’, en donde reveló haber tenido ‘un solo contacto’ con los fiscales venezolanos, pero la reunión de Glasinovic con ellos entregó algunos detalles:

“El comunicado público (de la Fiscalía) es muy formal y protocolar. El hecho de que se señale de que hay canales abiertos, de que se está avanzando, y de que se han entregado algunos antecedentes, no nos deja conformes pero es un avance, por pequeño que sea. Yo creo que lo peor es negarse a tener alternativas de encontrar información. Ahí uno verá si la información es buena o mala, pero no conviene actuar con prejuicio”.

Manríquez aseguró que no han sabido mucho de La Moneda en este proceso, pero es parte normal de la investigación:

“El gobierno ha tenido una posición cautelosa. La investigación la lleva a cabo el ministerio Público. Por lo que he sabido, se han mantenido al margen, aunque en la causa son querellantes, al igual que nosotros, y tienen el mismo interés nuestro, que es encontrar a los culpables y llevarlos a la justicia”.

El abogado sentenció que el móvil político sigue siendo la única tesis que se maneja sobre el asesinato de Ojeda en este momento.

“La Fiscalía ha dicho que no hay otra alternativa hoy. No tenemos otra mirada que no sea la de un crimen por encargo”.