CEO de Ubik, Andrés Azócar, y debate del CAE: “Es poco lógico cómo el Gobierno se mete en temas donde no gana nada”

Conversamos en ‘Qué Hay de Nuevo‘ con Andrés Azócar, CEO de Ubik y director digital de Comsulting, sobre cómo se ha abordado la discusión en torno a la condonación del CAE en redes sociales.

Al analizar el debate que surgió a partir del anuncio del Gobierno, sobre que presentarán un proyecto relacionado al CAE y al financiamiento de la educación superior en el mes de septiembre, el CEO de Ubik opinó que “en términos de conversaciones digitales, es bastante poco lógico cómo el Gobierno se mete en temas donde en el fondo no gana nada. Lo hizo el Presidente con el perro ‘matapacos’ que no era comentario en ningún lado y lo hizo explotar, ahora no lo hizo explotar, porque el CAE no ha sido una explosión de conversación, pero sí instaló un tema que no existía”.

Siguiendo con lo anterior, el director digital de Consulting expresó que “de todas maneras, en términos políticos por ejemplo, que es la referencia general que se hace en Twitter, no era conversación. En las otras redes sociales, en Instagram, donde hay más jóvenes, que uno podría decir aquí hay más conversación, tampoco, entonces no hubo una explosión de conversación y la conversación que hay es negativa para el Gobierno”.

Por último, Azócar consideró que “uno puede decir esta es una generación política que conoce mucho más las redes sociales y se comunica mucho mejor que las generaciones más antiguas o los políticos tradicionales (…) el alcance que logró la conversación fue por los medios de comunicación, pero básicamente es una conversación técnica en internet, no pasa algo humano”. En ese contexto, hizo hincapié en que, como se transformó en una conversación política, “el Gobierno pierde”.