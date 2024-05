Exsubdirector de Onemi y detenidos por incendios de Valparaíso: “Siento que lo que se había aprendido, se fue a la punta del cerro”

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó, el sábado 25 de mayo, la prisión preventiva en contra de los dos acusados por los megaincendios que afectaron a la región de Valparaíso.

Durante la audiencia se entregaron detalles del actuar de los imputados, entre ellos, el mecanismo usado para generar los focos de incendio: Se trata de un cigarro envuelto en varios fósforos con hilo de volantín.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el exsubdirector de Onemi, Rodrigo Ortiz, se refirió a la detención del funcionario de Conaf y el de bomberos por ser los presuntos responsables de los incendios generados en Valparaíso durante febrero pasado.

Consultado por la situación de los detenidos, Ortiz señaló que llama la atención el cargo de estas personas, “es como si una funcionario policial se dedicara a robar. Aquí hay un incentivo que es totalmente perverso por la persona que lo emplea, que es generar mayor dinero por una cantidad de incendios y esto es un tema que tiene que ver con protocolos internos”.

En ese sentido, argumentó esto último: “El 99% de los incendios son provocados por acción humana, entonces con mayor razón deberíamos preocuparnos de las instituciones que están encargadas de prevenir o apagar siniestros por el tipo de personas que están contratando”, agregando que “los protocolos deben tener una mayor profundidad en relación al perfil psicológico”, producto de que los que sean contratados van a tener, como el señor de Conaf, “información privilegiada y conocer dónde están los puntos críticos”.

En relación a los hechos administrativos durante los siniestros, luego de que el exdirector de Senapred acusara que no recibiera información oportuna desde Conaf, Ortiz expresa: “A mí lo que me extraña es que el director de Conaf no le responda el teléfono a quién debe ordenar el sistema. El director de Senapred no puede estar desconectado. Lo encuentro insólito, la verdad es que siento, que todo lo que se había aprendido o desarrollado, se fue a la punta del cerro”.

Por si están las condiciones adecuadas para realizar los cambios que requieren las instituciones o sólo se están sumergiendo dos instituciones en temas políticos, Ortiz sostuvo que “en el caso de bomberos no es así, pero en el de Conaf es un poco más complejo, ya que baila de acuerdo al tema político (…) no debiera ser así, no hay alguna posibilidad de que se traspasen los aprendizajes anteriores. Se pierde todo el capital intelectual que se ha ganado, una de las cosas que hay que eliminar es que en todos los organismos que están preocupados de las desgracias cambien dependiendo del sector político”.