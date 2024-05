Susana Sierra de BH Compliance por detención de doce carabineros: “Un país con instituciones débiles, es un país donde permea la corrupción”

Durante la jornada del 24 de mayo se conoció la detención de 12 funcionarios de la 2° Comisaría de Carabineros de Santiago, quienes están siendo investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público, apremios ilegítimos, hurto, tráfico y detención ilegal. Según comunicó BioBío, sobre el cohecho, se conoció que cobrarían cerca de $1,6 millones a comerciantes chinos del barrio Meiggs a cambio de seguridad.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la expresidenta de Chile Transparente y directora ejecutiva de BH Compliance, Susana Sierra, se refirió a esta detención de funcionarios de Carabineros.

Para Sierra, “no nos debería sorprender tanto este caso (…) me sorprende que no hayamos estado hablando antes sobre la relación del crimen organizado con nuestras instituciones. Ojalá este caso sea como una sacudida para decir ‘ojo, blindemos a nuestras instituciones’”.

En ese sentido, advirtió que “ojalá el gobierno y las instituciones se estén blindando bien para que la corrupción no permee sus líneas”.

Por cómo es posible evitar este tipo de actos, enfatizó que “más allá de la formación, es importante conocer que las personas nos movemos por incentivos, si acá el carabinero encontró un negocio paralelo, no podemos confiar en los valores y ética de los funcionarios, sino en los controles que tiene la institución para que esto no pase”, por lo que es “super importante de hacer un barrido, no cerrar los ojos, ya que a los países donde llega el crimen organizado, lo primero que van a agarrar son las policías, fiscales, etc”.

Para culminar, reiteró en que “tenemos que cuidar a las instituciones. Un país con instituciones débiles, es un país donde permea la corrupción”.