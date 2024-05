Entrevistas Marco Moreno sobre la próxima Cuenta Pública: “Esperaría que el gobierno fuera cauto con los anuncios” En ’Déjate caer con Neme’, el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones en Universidad Central, Marco Moreno, abordó lo que ha marcado la contingencia nacional. Consultado por el aumento de fallecidos por influenza, Moreno indicó que “Chile es un Estado precario. Sabíamos que iba a llover y que íbamos a tener dificultades y aún así no estábamos preparados”. En ese sentido, agregó que “esto tiene que ver con un sistema de baja responsabilidad, nadie le cobra cuentas de desempeño a nadie, entonces da igual si lo hacen bien o mal, ya que no pasa nada”. Respecto a la condonación del CAE, proyecto que será presentado antes de septiembre, según adelantó el Ejecutivo, el académico puntualizó que “la base de apoyo del gobierno está conformada por dos fuerzas importantes que conforman el bloque oficialista, a esos sectores, esta demanda le sonaba como una promesa de campaña que estaba quedando sin cumplimiento (…) el gobierno ahora dijo que no se está buscando una condonación, sino una solución, entonces está viendo si está la temperatura para echar adelante este programa“. En relación a lo que se puede esperar de la cuenta pública que se llevará a cabo este 1 de junio, sostuvo que esta “debiera ser un balance sobre el estado de la nación, pero la expectativa siempre está puesta respecto de los anuncios que hacen los presidentes. Las cuentas de los años 2 y 3 son las más difíciles, ya que se hace complejo poder llevar a cabo proyectos, entonces yo esperaría que el gobierno fuera cauto en esto”. Para culminar, en relación a esto último, explicó que “la agenda reformista fue derrotada en 2022, cuando se rechazó la propuesta de texto constitucional, ahí el programa de gobierno quedó empantanado y le ha sido difícil recuperar la agenda y plasmar proyectos que den resultado”.

