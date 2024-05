Doctor Martín Castillo por muerte de Claudio Iturra: “Tener un infarto a los 43 años, estadísticamente no es raro”

Durante la madrugada de este jueves 23 de mayo, se informó el repentino fallecimiento del periodista, conductor de televisión y productor, Claudio Iturra, a sus 43 años. Según diversos medios nacionales, el empresario turístico murió producto de un infarto agudo miocardio

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, el cardiólogo de clínica Alemana, el doctor Martín Castillo, se refirió a las causas de este fallecimiento y cómo es posible prevenir este tipo de situaciones.

Consultado por cómo le pudo ocurrir un problema cardíaco a una persona tan joven, el especialista indicó que “al caso en particular no me puedo referir, pero es muy chocante. Las circunstancias específicas las desconozco, pero nos guste o no, cuando uno pasa los 35 o 40 años, empiezan a aparecer los riesgos de problemas cardiovasculares y pueden ser la primera manifestación de una enfermedad que estaba escondida”.

En relación a si algún medicamento o droga puede producir este tipo de eventos, Castillo aclaró que “todo es posible”, sosteniendo que “tener un infarto a los 43 años, no es un evento raro, es trágico, pero estadísticamente no lo es”.

Para culminar, enfatizó que “este es un excelente momento para recordarle a la población, principalmente a los hombres, que cuando cumplan 40 años vayan al médico para hacer un chequeo preventivo”.