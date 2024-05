Diputada Schneider (CS) por condonación del CAE: “El proyecto de ley se va a presentar (…) el Gobierno tiene un compromiso”

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ conversamos con Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social (CS) y presidenta de la Comisión de Educación, sobre el eventual proyecto de condonación del CAE.

A propósito de los dichos de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien sostuvo que el debate en torno a condonar el CAE se presenta como un ‘ofertón electoral’ y que ciertos parlamentarios están ‘pauteando’ al mandatario, Schneider expresó que “descarto de plano que aquí estemos pauteando al Presidente en ningún caso (…) esto es un debate que se instala por parte de los ministros y ministras, y muy bien que así sea”.

Frente a la pregunta de si este anuncio levanta más las expectativas de las personas, la diputada lo descartó, señalando que “lo que levanta todo este debate es que el anuncio, que también lo habíamos acordado en la Ley de Presupuesto del año pasado, es que precisamente este proyecto de ley se va a presentar en septiembre de este año. Yo esperaría que fuera antes, pero ahí es el Gobierno quien maneja los tiempos (…) el Gobierno tiene un compromiso y los compromisos están para cumplirse”.

En cuanto a si estarían o no los votos, dada las diversas reacciones del mundo político frente a una posible propuesta, la presidenta de la Comisión de Educación afirmó con seguridad que “hay unidad en el oficialismo”. Además, aclaró que si bien los detalles del proyecto le corresponden al Gobierno, sí cree que debería haber gradualidad, “porque esto no es un gasto que se pueda hacer de un tirón”. Asimismo, indicó que se deberían tomar en cuenta las diferencias de los ingresos de las personas y “sacar a la banca de la ecuación, fuera los bancos porque no tienen nada que ver con la educación”.

Por último, respecto de las prioridades de la administración del presidente Gabriel Boric, la parlamentaria hizo hincapié en que “el Gobierno tiene muy claro que hay que trabajar prioritariamente en seguridad (…) se está trabajando en las urgencias y en paralelo se puede trabajar en reformas de cambio profundo y de largo plazo. Ahora, respecto a la responsabilidad o no de terminar con los créditos por estudiar, yo creo que lo más responsable es terminar con ello, incluso fiscalmente, porque si bien eso puede significar un costo en un primer momento, a la larga va a significar un ahorro para el Estado”.