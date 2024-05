Aldo Mascareño, investigador CEP, conversa sobre el libro ‘Mapuche en el sur de Chile’

En Qué Hay de Nuevo, Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), conversó sobre el libro ‘Mapuche en el sur de Chile’, en el que trabajó como co-editor y que aborda la construcción identitaria del pueblo Mapuche.

Respecto al reconocimiento constitucional del pueblo Mapuche, que quedó a medio camino tras el rechazo de las dos últimas propuestas a la Carta Magna, y que pareciera no tener avances, aun cuando existen múltiples urgencias vinculadas al tema, Mascareño sostuvo que “quizás esa sea justamente la razón para reponerlo. Porque ahora, después de estos dos procesos constitucionales, que por supuesto no fueron rechazados por el reconocimiento indígena, sino por otras razones de carácter político, es un momento apropiado para volver a reponer el tema. Sigue siendo un tema muy sentido, e insisto, no es solo para la población mapuche, sino que también para la población chilena. Es un problema general, que siempre nos vuelve sobre la cabeza, este tema del reconocimiento indígena y los problemas que surgen a partir de eso”.

El libro ‘Mapuche en el sur de Chile’, co editado por Aldo Mascareño y Carmen Le Foulon, se encuentra disponible para la venta, y será lanzado este miércoles 22 de mayo, con la participación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, encabezada por el exministro Alfredo Moreno y el senador Francisco Huenchumilla.