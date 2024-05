Alcaldesa de Quilicura y complejidades por sistema frontal: “Tenemos una comuna totalmente inundable”

En entrevista con ‘Lo que faltaba’, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, se refirió a las inundaciones que se registraron en la comuna producto del sistema frontal que azota a la zona centro del país.

Consultada por la situación del sector, la jefa comunal indicó que “nos va mal, hemos hechos todos nuestros esfuerzos humanos, pero evidentemente no ha sido suficiente”, especificando que “la zona más compleja es en Avenida Lo cruzat, donde tenemos 20 viviendas anegadas; siete de ellas están con pérdidas bastantes grandes”.

En relación a los motivos por los que se produjeron estas inundaciones, indicó que “aquí no hubo una planificación acorde al crecimiento de la comuna, no hay colectores de aguas lluvia y esto lo oficiamos hace bastante tiempo, pero no tuvo respuesta. Ahora estamos viendo cómo los vecinos se han visto afectados”.

En ese sentido, informó que “le pedí al MOP que se hiciera presente porque hemos pedido una solución (…) solos no podemos, actualmente necesitamos más de 15 mil millones para dar una solución real a todos los puntos críticos que tiene nuestra comuna”.

Para culminar, fue tajante al sostener que “tenemos una comuna totalmente inundable y llamamos a las autoridades a no seguir autorizando estos megaproyectos que probablemente tengan problemas en 10 años más”.