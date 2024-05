Subsecretaria de la Niñez: “La protección de los niños no es solo una responsabilidad de los padres, es de toda la sociedad”

En Qué Hay de Nuevo, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, conversó sobre el Voluntariado País de Mayores, que es la primera medida del Plan Integral para el Bienestar de niños, niñas y adolescentes, y las preocupantes cifras sobre explotación sexual infantil en el país.

Respecto al ‘Voluntariado País de Mayores’, la subsecretaria afirmó que “el programa consiste en clases semanales. Cada voluntario o voluntaria tiene dos niños a su cargo, entre primero y sexto básico, y los niños son seleccionados en la municipalidad”. Asimismo, añadió que “el programa, en este momento, con los recursos y voluntarios que tenemos disponibles, va a estar en 104 comunas, que va a permitir atender a alrededor de 1.400 a 1.500 niños, con los voluntarios que tenemos. Además, los voluntarios son de la zona, no se trasladan largamente para esto. En general, tratamos de hacer un buen match entre niños de una comuna con voluntarios de la misma comuna, e incluso en algunos casos, de un barrio cercano”.

Además, sobre el trabajo voluntario en esta primera medida del Plan Integral para el Bienestar de niños, niñas y adolescentes, la subsecretaria Silva indicó que “los voluntarios hacen una pequeña evaluación inicial de los niños, de cuales son las materias en las que requieren más apoyo. Son niños de educación básica, por lo tanto, las materias son diversas. Y no es que sea el profesor de matemática o la profesora de lenguaje, sino que es un apoyo un poco más integral a los niños”. En la misma línea, la autoridad señaló que, en este programa, “hay voluntarios bastante antiguos. Hay algunos que están desde el comienzo y, por lo tanto, ahí hay mucho de boca en boca de ‘esto funciona’, ‘esto resulta’, ‘por qué no se suman’. No es indispensable tener un título de profesor o profesora, es recomendable. Hay que tener más de 60 años y tener la disponibilidad de tiempo y ganas de trabajar en algo como esto. Y a nivel regional, hay un acompañamiento a los voluntarios”.

La subsecretaria de la Niñez también se refirió a la inseguridad ciudadana y cómo afecta a los niños, aseverando que “en un ambiente de violencia, o un ambiente de resolución no adecuada de conflictos, es un ambiente que afecta directamente a los niños. Los afecta cuando son víctimas, testigos y cuando ellos, en el fondo, cometen algunas acciones de agresión”. En particular, la autoridad abordó la violencia en los colegios, e indicó que “el ambiente escolar tiene ahí unas dificultades, pero también mucho contexto comunitario y barrial, en que las familias, con justa razón, asumen una cierta actitud de guardar a los niños, de protegerlos adentro de las casas. Y eso tiene de bueno, desde el punto de vista del cuidado, la protección. Pero no tiene tan de bueno, en términos de cómo lograr convivir y coexistir en una comunidad. Entonces las acciones, en nuestra opinión, tienen que ser individuales cuando los problemas aparecen, en términos de ser víctima o victimario, pero también tienen que haber acciones de soporte comunitario y apoyo a los padres, que no siempre están en condiciones de manejar ciertas situaciones”.

Por último, en cuanto al aumento en las cifras de explotación sexual infantil, y el bienestar y protección de los niños, niñas y adolescentes, aseguró que “esto no es solo una responsabilidad de los padres. La protección de los niños, como bien dice la Ley de Garantías, es una protección de toda la sociedad. Y cada uno de nosotros, tengamos o no tengamos niños, siempre nos relacionamos con niños. Por lo tanto, es deber de todos nosotros protegerlos”. Además, la subsecretaria indicó que “es muy difícil abrir causas de explotación sexual. Se abren las causas, se hacen las denuncias y después no hay declaraciones ni testigos. Y eso es lo que dice el defensor. Se abren causas, y muy pocas llegan a término. Las propias niñas no tienen conciencia de que están siendo explotadas sexualmente”.