Marcelo “Coronel” Valverde nos cuenta divertida anécdota sobre su apodo

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, el comediante, Marcelo “Coronel” Valverde, nos comentó lo que nos espera en “El Antídoto” y nos entregó detalles sobre su nuevo show en Monticello junto a Luis Slimming.

Por su trabajo en el programa humorístico de Mega, explicó que le “ha tocado hacer de todo, partí en el equipo creativo y luego que empezó el programa me tocó hacer contenido en redes sociales, como también alentar al público previo al inicio del programa”.

En ese sentido, recalcó que es muy importante que las personas entiendan que “cada plataforma y formato es distinto, el humor que hacemos en nuestro podcast no es lo mismo que hacerlo en Tiktok, televisión o Bar”.

Por cómo es el trabajo que realiza con Luis Slimming, comentó que “llevamos ocho años trabajando juntos (…) pero con el tiempo he descubierto que no me gusta ser guionista perse, me gusta mucho más la situación creativa y que otras personas lo ordenen”.

En relación a cómo surgió su apodo de “Coronel”, Valverde expresó una divertida anécdota: “a mi abuelita le gustaban los uniformados y quería que todos sus nietos fueran uniformados, de hecho tengo muchos primos que son PDI, Carabineros, entre otros. Entonces, pensé y dije, por qué no me pongo el apodo de Coronel y así supero sus rango para que mi abuelita estuviera orgullosa”. Frente a esto, Victoria Jordan le pregunta si realmente se encuentra orgullosa su abuela, contestándole que “está muerta”, generando risas espontáneas durante la conversación.