Ignacio Briones por condonación del CAE: “Por ninguna parte flota (…) las promesas irresponsables cuestan plata”

En ‘Más que Números‘ conversamos con Ignacio Briones, exministro de Hacienda y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), sobre el anuncio del Gobierno respecto de su intención de presentar un proyecto de condonación del CAE antes de septiembre.

Consultado por su postura respecto de si se debe o no condonar el CAE, el académico estableció que “definitivamente no hay que condonarlo, es una política regresiva, quiere decir que beneficia a quienes más tienen”, agregando que esta medida “hay que mirarla como una especie de gratuidad retroactiva (…) no hay plata para esta cuestión, gobernar es priorizar, yo creo que ese es el mensaje fundamental”.

Desde su punto de vista, “cualquier condonación es una mala política pública, equivoca las prioridades, es injusta y regresiva (…) lo sensato es buscar mecanismos de financiamiento y un proyecto de ley, del segundo Gobierno del presidente Piñera, que duerme en el Senado, que se puede perfeccionar”.

Frente a la pregunta de por qué quienes egresan de las universidades no son capaces de pagar el CAE, el exministro explicó que “hay varias respuestas, una puede ser la informalidad, otra puede ser que hay carreras y universidades que no son rentables, pero en el fondo el mensaje es verlo caso a caso y generar un mecanismo donde el principio sea usted paga”.

Siguiendo con lo anterior, hizo hincapié en que “el Estado no fábrica plata, viene de todos los chilenos, entonces condonarle la deuda a alguien que tiene una situación económica más holgada que la persona modesta que paga IVA, me parece una injusticia y que es tremendamente regresivo”. En ese sentido, expresó que “por ninguna parte flota, veo esto más como el compromiso de campaña de una propuesta irresponsable que se hizo en el programa de Gobierno del presidente Boric y que hoy día está amarrado a cumplirla, pero ese es el problema porque las promesas irresponsables cuestan plata”.

Por último, Briones señaló que “creo que esta discusión del CAE enreda cualquier discusión tributaria porque si la plata del pacto fiscal va a ser para financiar este tipo de política, creo que estamos equivocando las prioridades”.