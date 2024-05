Directora INDH por caso Putre: “Tenemos esperanza de que la Corte nos va a dar la razón para que sea vista por la justicia civil”

Conversamos en ‘Qué Hay de Nuevo‘ con Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sobre el caso de los conscriptos en Putre y la decisión que deberá tomar la Corte Suprema respecto de si la causa quedará en manos de la justicia civil o militar.

Respecto de la decisión del Juzgado de Garantía de Arica de que la causa de lo ocurrido en Putre se mantenga en la justicia civil, la directora del INDH expresó que “tenemos muchísima esperanza de que la Corte Suprema nos va a dar la razón en este caso porque creemos que tenemos razones muy sólidas para que esta causa sea vista por la justicia civil”.

A propósito de una entrevista del ministro de Justicia, Luis Cordero, con Radio Infinita este jueves 16 de mayo, quien aseguró que la justicia militar no es imparcial ni independiente, Consuelo Contreras se sumó a sus dichos, apuntando a que “el código de justicia militar es del año 1944, es decir, es un código de antes del fin de la Segunda Guerra Mundial y antes de que Chile aprobara y ratificara, soberanamente, todos los tratados de derechos humanos (…) como se rige por el sistema antiguo no existe un juez o fiscal que investiga y se forma una opinión respecto de la situación. En la justicia militar quien investiga además toma la decisión de si se cometió o no el delito, y además dicta la sentencia, no tiene ninguna independencia”.

Siguiendo con lo anterior, hizo hincapié en que “la madre de Franco no tendría ninguna participación y ella también es una víctima de la situación, y tiene todo el derecho a presentar una querella y ser parte en este juicio”.

Analizando lo ocurrido con Franco Vargas, el joven soldado que falleció durante la marcha militar, Contreras confesó que “creo que sin lugar a dudas se mantienen prácticas arcaicas que van en contra de los derechos humanos, hay prácticas de exigencia y de denostar a ellos mismos, insultos homofóbicos, machistas”. En ese sentido, destacó la importancia de entender que “fomentar la humanidad no es debilidad, al contrario, es fortaleza, por lo tanto, requieren más formación en derecho humanitario”.

Al ser consultada por si el caso de Putre responde a un hecho aislado o es algo común dentro de la institución, la directora del INDH declaró que “nosotros separamos mucho la institución del hecho. Creemos que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden, Carabineros de Chile, son instituciones imprescindibles para la defensa de la democracia y estado de derecho, pero eso también significa que deben ser absolutamente integrales y transparentes. Creo y esperamos que sean hechos aislados, pero hay que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir”.