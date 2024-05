Alcalde Codina por eliminación de listas de espera en Sótero del Río: “El gobierno debió haber advertido esta situación”

En ‘Qué Hay de Nuevo’, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a la eliminación de más de 323.000 interconsultas en las listas de espera del Hospital Sótero del Río, identificadas en una auditoría encargada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, y que terminó con la salida de su director, el doctor Luis Arteaga.

Respecto a los hechos denunciados en el Hospital Sótero del Río, Codina afirmó que “estamos frente a una situación indignante, inaceptable, gravísima y que creo que necesita el trato con la mayor transparencia posible, no solamente para que no vuelva a pasar en el Sótero del Río, sino para que el Ministerio de Salud garantice que esto no va a pasar en ningún otro hospital del país. Porque probablemente se está usando este mismo modus operandi de estar con un click borrando listas de espera, y eso obviamente tiene consecuencias gravísimas para algunos pacientes, que pueden por ejemplo desarrollar algún cáncer, u otra enfermedad catastrófica”.

En cuanto a la salida del director del recinto hospitalario, el jefe comunal sostuvo que “es una buena noticia que se haya desvinculado al director del hospital, porque pareciera que toda esta forma de operar es algo que se instaló durante el último año, pero también hay que hacer justicia en que la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias del Sótero del Río no tenían idea de todo esto que estaba pasando, y son personas que, al revés, todos los días están enfrentando una gran demanda, mucha presión ciudadana, estamos hablando de un hospital que tiene más de un millón y medio de inscritos”. Asimismo, el alcalde declaró que “el gobierno, sabiendo esta situación, y habiendo iniciado un sumario el año pasado, debió haber advertido para que ya se comenzaran a cruzar los datos de las interconsultas y los distintos Cesfam de Puente Alto, La Florida, La Pintana y el resto de comunas que se atienden en el hospital, hubieran comenzado a localizar a los pacientes, y de esa manera, poder verificar que tuvieran sus atenciones”.

Por último, Codina se refirió a la situación actual en la que están los funcionarios del centro de salud, asegurando que “he conversado con personal del hospital, y para ellos es importante que se deje de manifiesto que no son todos iguales. Aquí, al parecer, se radicaría la responsabilidad en el director, y probablemente en quien tiene las claves de administración de las listas de espera. Pero, obviamente, hay una gran diferencia entre las y los trabajadores del hospital, y quienes pueden haber incurrido incluso en una ilegalidad con esta acción”, y añadió que “estamos frente a una situación grave, que incluso si no fuera dolosa, es una situación que tiene repercusiones tremendamente complejas”.