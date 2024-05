Presidente CPC Biobío, Álvaro Ananías, critica al Gobierno por paro en Puerto Coronel: “No se está haciendo nada, me parece impresentable”

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ conversamos con Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de Producción y Comercio (CPC) Biobío, sobre el paro de Puerto Coronel, que ya cumplió 50 días.

Producto del conflicto entre la empresa y los trabajadores eventuales, que derivan en el paro del Puerto Coronel, el líder de la CPC Biobío destacó la importancia de que “el estado derecho funcione”, lo que significa que “una infraestructura crítica, como es un puerto, no puede un grupo de personas tener bloqueado el acceso por 50 días, eso no puede ocurrir, eso sin perjuicio de que, evidentemente, aquí tiene que haber diálogo para resolver los problemas, pero no puede ser sobre la base de amenazas y chantajes”.

Sobre si Carabineros ha actuado en este caso, Ananías aseguró que “no se ha dado” y que la razón de aquello debería ser consultado a la delegada presidencial, ya que ella “en algún momento dijo que esto era un problema de privados, pero la verdad es que esto hace rato que no es un problema entre privados, hay un problema de seguridad pública”. Ante esto, aseguró que la orden de desbloqueo debe venir del Ministerio del Interior.

Al analizar el origen de esta situación, el presidente de la CPC Biobío, apuntó a que “todo esto partió por un tema de la política de alcohol y drogas, a raíz de que hubo un accidente y una de las personas involucradas estaba con un consumo de alcohol”. Tras esto, explicó que el Puerto Coronel busca avanzar en esta política, sin embargo, “hay un problema serio que tiene el puerto que tiene que ver con la eficiencia y el control de los turnos, hoy día tiene una ineficiencia en términos de la cantidad de gente asignada a los turnos”.

Ante este panorama, Ananías contó que han conversado con integrantes del Puerto Coronel, pero cree que “esto tiene que ir en paralelo con que el estado de derecho funcione, entonces lo primero es solicitar a la autoridad que despeje una infraestructura tan crítica como el puerto para que se pueda acceder y, segundo, no tenemos ninguna duda que el puerto está disponible para sentarse a conversar con los trabajadores”. Asimismo, hizo hincapié en que no hay que olvidar que “este problema es con los trabajadores eventuales (…) son aproximadamente 80 a 100 personas que están en la entrada de los accesos que no permiten entrar”.

Por último, a propósito de los dichos de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien llamó a la empresa a “buscar soluciones que permitan retomar la actividad productiva”, el ingeniero civil criticó que “no tienen una base real porque hoy día el Ministerio del Interior está amenazando a los camioneros del norte con despejar vías y están pidiendo temas de más seguridad, y acá donde estamos perdiendo seguridad no se está haciendo nada, me parece que el tema es impresentable”.