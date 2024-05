Diputado Naranjo y trabajo del Fiscal Nacional: “Se está tomando su cargo con mucha liviandad”

En entrevista con ‘Déjate con Neme’, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, se refirió a lo qué está sucediendo en la Fiscalía nacional tras el veredicto e inconsistencias, señaladas por el tribunal, en la investigación del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa Ana María Pinochet.

Consultado por el momento que atraviesa la Fiscalía, el parlamentario fue tajante y señaló que “está ocurriendo una situación extremadamente grave y delicada al interior del organismo”.

En ese sentido, explicó que “lo que acaba de ocurrir con Fuente-Alba es una demostración más de que las cosas no se están haciendo bien, porque la resolución del tribunal dice que la investigación fue insuficiente”.

En particular, respecto al trabajo que está realizando el fiscal nacional, Ángel Valencia, Naranjo fue muy crítico al sostener que “es alarmante el rol que él está teniendo, no se está dando cuenta de la relevancia del cargo que tiene, donde debe ser muy riguroso con las acciones que toma. Estamos recopilando antecedentes para acusar esta conducta particular que tiene, no quiere decir que lo vamos a hacer, pero juntaremos información”.

Para culminar, recalcó sobre Valencia que “desde el momento que lo nombran, debe cumplir con el rol que le cabe, que es cumplir y luchar por la verdad en el país, entonces uno percibe que él está tomando su cargo con mucha liviandad”.