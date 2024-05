Benjamín Silva, vicepresidente de Fundación Emilia: “El Estado está ausente en la protección de la infancia”

En Qué Hay de Nuevo, el vicepresidente de la Fundación Emilia, Benjamín Silva, se refirió a la conmemoración del mes de Seguridad Vial Infantil, que cada mayo busca concientizar sobre la importancia de la movilidad segura en las calles.

Respecto a la seguridad vial de los niños en el país, Silva afirmó que hay cifras preocupantes sobre el tema, sosteniendo que “la violencia vial es la principal causa de muerte externa en niños y niñas. Y de esos, casi el 50%, son de 0 a 4 años. Entonces nosotros como Fundación Emilia queremos relevar que existe el derecho humano a una movilidad vial segura para niños y niñas. Es decir, que calles, carreteras, plazas y ciclovías sean lugares de vida y no de muerte”.

En cuanto a cómo evitar estos accidentes, el vicepresidente de la Fundación Emilia aseguró que “los sistemas de retención infantil salvan en un 67%, está probando estadísticamente, más que cualquier ser humano sosteniendo a un niño. Entonces, en esos viajes de corta duración es que hay que tener más cuidado, porque justamente en los de larga duración, las personas sí toman las precauciones, y los niños no fallecen”.

Tras esto, destacó la importancia de que el Estado compre tests de drogas para controlar a los automovilistas, señalando que “durante 10 años, Fundación Emilia bien catete le ha dicho a todos los parlamentarios de todos los colores políticos, a través de correos formales, y a ministros de Transporte y de Seguridad Pública de tres gobiernos y de distintas coaliciones, y no han comprado los narcotests. Entonces ya simplemente es vergonzoso. Y yo siempre digo que no me pregunten a mí, porque yo no soy el que toma la decisión. Pregúntenle a los parlamentarios por qué, durante 10 años, se les ha olvidado comprar narcotest”.

Por último, sobre el apoyo que reciben en sus campañas para promover la seguridad vial, Silva declaró que “el Estado está ausente en este espacio, está ausente de forma súper significativa en la protección de la infancia. Pero quiero volver a rescatar el tema de los narcotests, porque necesitamos que los medios de comunicación le pregunten a los políticos por qué no compran narcotest” “en Chile, la principal causa (de los accidentes) es el exceso de velocidad, y eso es porque no hay narcotest. Cuando los hay en las calles, de cada 4 conductores, 1 controlado tiene droga. Menos del 1% tiene alcohol”.